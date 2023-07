La décima edición de Tu cara me suena ha convertido a Miriam Rodríguez en una estrella, a pesar de que su trayectoria ya era muy sólida. Saltó a la fama hace seis años, después de participar en Operación Triunfo. Después de salir de este famoso concurso todo fue en ascenso, incluso llegó a poner voz a la banda sonora de Vis a Vis, una serie que arrasó en Netflix.

Miriam Rodríguez lleva casi una década trabajando en la pequeña pantalla y triunfando encima de los escenarios, pero todavía hay cosas que no se conocen de ella. Mantiene una amistad muy estrecha con Melendi, a quien conoció gracias a la música. Lanzaron juntos una canción que sigue sonando con fuerza: Simplemente dilo. A partir de ese momento crearon un vínculo especial que todavía sigue en plena forma.

La edad de Miriam Rodríguez

Con solo 26 años, Miriam ha alcanzado el éxito y ha recogido el testigo de Agoney, el último ganador de Tu cara me suena. La joven ha dado una entrevista para explicar que su reto en el programa nunca fue llegar a la cima, simplemente quería divertirse y pasar un buen rato junto a sus compañeros. Todos han coincidido en lo mismo: la cantante se ha esforzado al máximo hasta el final y ha logrado ganarse el apoyo de jurado.

Miriam Rodriguez en la presentación de Tu cara me suena / GTRES

«Estoy muy contenta, pero ya sabes que entré en el programa sin ninguna expectativa en cuanto a ganar», empieza diciendo Miriam en su primera entrevista tras ganar Tu cara me suena. «Iba con la máxima intención de disfrutarlo, de ser yo cada entrega y currármelo, pero en ningún momento pensando en ganar. Para mí participar ha sido una gran oportunidad, un regalo como persona y como profesional», continúa. Y matiza: «No he sentido ningún tipo de competitividad, no he sentido que era un concurso en el que había que quedar en un puesto determinado».

El brillante pasado de Miriam en televisión

Miriam Rodríguez no solo es amiga de Melendi, también mantiene una relación estupenda con Pablo López. Igual que le pasó con el asturiano, se conocieron gracias a una canción que sacaron juntos. Conectaron tan rápido que Pablo le ofreció ser su asesora en La Voz, concurso que se emite en Antena 3. López era coach del programa y quería contar con la ayuda de su amiga para tomar decisiones importantes.

Miriam Rodriguez con Pablo López / GTRES

La ganadora de Tu cara me suena lo hizo tan bien en La Voz que en 2020 le ofrecieron ser coach. Participó en El Regreso, una edición especial del citado concurso que se emitía en la plataforma de pago de Atresmedia. En este mismo año sacó su segundo disco, La dirección de tu suerte, que es uno de sus grandes trabajos.

Pese a todo lo anterior, Miriam cree que su mejor proyecto ha sido participar en Tu cara me suena. «He encontrado el equilibrio entre la Miriam profesional y la Miriam mamarracha. Me he quitado la poca vergüenza que me quedaba con este programa y ha sido lo mejor que a me podía pasar», desvela en su última entrevista.