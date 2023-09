Última hora sobre el estado de salud de Céline Dion

Corría el pasado mes de diciembre cuando Céline Dion se ponía al frente de sus más de cinco millones de seguidores en Instagram, para comunicar una fatal noticia para con su estado de salud y trayectoria musical. La cantante anunciaba que le había sido diagnosticada una enfermedad neurológica por la que se veía obligada a cancelar su gira europea prevista para este 2023: el síndrome de la persona rígida. Un trastorno raro e incurable que afecta a una persona por cada millón en todo el mundo, y que se caracteriza por la rigidez muscular progresiva y espasmos en los músculos del tronco, los brazos y las piernas, según detalla The National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS).

«Recientemente, me diagnosticaron una afección neurológica muy rara llamada síndrome de la persona rígida, que afecta a una entre un millón de personas. Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes. Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo a mis hijos», contó.

Céline Dion por las calles de Nueva York / Gtres

Desde entonces, la información sobre la artista ha ido a cuenta gotas. Y de ahí que cada nueva actualización sobre su estado de salud, llene de alegría sus fans, pese a no haber, aparentemente, una mejoría. Pues según ha informado en las últimas horas la hermana de Céline, Claudette, a la revista HELLO! en Canadá, la intérprete de My Heart Will Go On o All by Myself «está luchando todos los días para superar sus dificultades». Sin embargo, «nada es suficiente». «Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad», señala.

Asimismo, y aunque no pierde la esperanza de volver a ver a Céline sobre los escenarios, la hermana de la cantante ha desvelado que en la familia todavía es muy costoso identificar y enfrentarse, por consiguiente, a los síntomas de dicha enfermedad. «Sabemos muy poco. Hay espasmos, que son imposibles de controlar. ¿Sabes cómo hay gente que brinca en la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor», reconoce.

Céline Dion en París / Gtres

Por último, y al respecto de la medicación que ayude a Céline Dion a hacer frente a los dolores derivados de su enfermedad, Claudette ha reconocido que no han dado todavía con el adecuado. «Cruzamos los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad», dice. Una situación que habría hecho que otra de las hermanas de la cantante, Linda, se mude al domicilio de la canadiense en Estados Unidos para vivir con ella y con sus tres hijos, René-Charles, Eddy y Nelson, quienes también han incursionado en la industria musical pese a su corta edad.