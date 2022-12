El nombre de Celine Dion (54) vuelve a resonar. Después de que la cantante anunciara entre lágrimas, este jueves, que padece una enfermedad neurológica causante de espasmos musculares, son muchos los que le han mostrado su apoyo e interesado por su estado de salud y por qué no, los últimos movimientos de su trayectoria profesional.

La artista canadiense usaba su cuenta de Instagram para comunicar la fatal noticia, que iba ligada a la decisión de cancelar la gira europea que iba a empezar en febrero de 2023. «Recientemente, me diagnosticaron una afección neurológica muy rara llamada síndrome de la persona rígida, que afecta a una entre un millón de personas. Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo», expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Céline Dion (@celinedion)

Este problema afecta principalmente las caderas y extremidades e impide «utilizar las cuerdas vocales», según explicó Dion. «No se sabe aún mucho de esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro», añadió.

Esta es la tercera vez en poco tiempo que la cantante se ve obligada a cancelar una gira de conciertos. En 2020, canceló Courage Tour debido a la pandemia y, en enero de este año, tuvo que aplazar parte de la gira prevista tras haber evocado, ya en la pasada primavera, esos espasmos. «Me apena enormemente tener que decirles que no estaré lista para reanudar mi gira en Europa en febrero», explicó Dion, que aseguró que está siendo tratada por un «excelente equipo médico».

Pero sus problemas de salud no serían los únicos motivos que, a sus 54 años, han entorpecido la carrera musical de la cantante y apartado de los escenarios. Uno de los más sonados fue la muerte de su marido René Angélil en 2016 – con quien llevaba doce años casada-, tras luchar contra un cáncer de garganta durante más de dos años. Su muerte estuvo seguida tan solo dos días después, por el fallecimiento de uno de los hermanos de la cantante, Daniel Dion, a causa de la misma enfermedad, lo que provocó que Dion se alejara de los escenarios durante cerca de tres años.

René era además el representante de la artista. La relación profesional entre ambos nacía en 1980, cuando la canadiense tenía 12 años de edad y él 38. El productor se enamoró de su voz gracias a Michel Dondalinger Dion, otro de los hermanos de la cantante, que le mandó su primer single, Ce n’était qu’un rêve. Fue entonces, y aunque la fama de Céline Dion se dio durante la década de 1990, la cantante inició su trayectoria musical, logrando lanzar varios álbumes en francés; y hacerse con el micrófono de cristal en el XXXIII Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebró en 1988 en el pabellón Simmonscourt de la Royal Dublin Society, en la capital de la República de Irlanda. Allí, la todavía desconocida artista, Céline Claudette Dion -su verdadero nombre- en representación de Suiza, se imponía en último momento a Scott Fitzgerald, representante del Reino Unido.

En 1991, Celine Dion se catapultó a la fama con Beauty and the Beast, de la película de Disney La Bella y la Bestia, que le otorgó un Oscar como Mejor Canción Original y su primer GRAMMY. Después llegó el mayor éxito de la cantante, My Heart Will Go On, canción principal de la película Titanic, con más de 15 millones de copias. Con este tema compuesto por James Horner, Celine Dion se consagró como la cantante francófona más vendida de todos los tiempos y fue ganadora de 4 premios GRAMMY y del Óscar a la Mejor canción original. La canción debutó en el número uno de la lista Billboard, en febrero de 1998, y que se mantuvo durante 16 semanas como una de las 200 canciones más escuchadas del mundo.

En lo últimos años, Celine Dion ha publicado otros éxitos como A New Day Has Come, I’m Alive y Goodbye’s, y hasta dado su salto a la gran pantalla con la película It´s all coming back to me (2021) junto a Priyanka Chopra (40) y Sam Heughan (42).