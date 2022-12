Corren muy malos tiempos para Céline Dion. La artista canadiense ha utilizado sus redes sociales para dirigirse a sus 5,2 millones de fans en todo el mundo y dar una noticia que nunca le habría gustado. Le han detectado una enfermedad neurológica rara que le ha obligado a cancelar su gira europea de 2023. Un duro varapalo que le provoca espasmos musculares y del que ha dado todos los detalles en dos vídeos colgados en su perfil.

«Recientemente, me diagnosticaron una afección neurológica muy rara llamada síndrome de la persona rígida, que afecta a una entre un millón de personas. Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo», cuenta.

La cantante se muestra tremendamente emocionada y sin poder reprimir las lágrimas por momentos cuando habla de esta dolencia que padece: «Los espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida, a veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes». No estará sola en este arduo camino que le toca recorrer: «Un gran equipo médico trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo a mis hijos».

A sus 54 años, Céline Dion ve cómo la ilusión de brindar una gira a sus seguidores se desvanece, pero no le queda más remedio que echar el freno porque su salud es lo primero: «Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar», ha confesado sin poder evitar los sollozos.

Es la tercera vez en muy poco tiempo que la vocalista se ve obligada a cancelar una gira de conciertos. Suspendió su Courage Tour en 2020 debido a la pandemia y el pasado enero tuvo que volver a aplazar parte de la gira que estaba prevista para este año, con paradas en ciudades como Las Vegas, por «espasmos musculares severos y persistentes». Ahora ya conoce el motivo y, como mínimo y si todo va bien, no volveremos a verla en un escenario hasta el año 2024.

Como quiera que sea, hay una palabra que no cabe en su diccionario: rendirse. Y así lo explica en los vídeos que ha subido a su Instagram: «Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y ​​mi capacidad para volver a rendir….pero tengo que admitir que ha sido una lucha», reconoce.

La autora de de My Heart Will Go On se emocionó aún más al dirigirse a sus fans, a quienes expresó su amor incondicional: «Los extraño mucho. Extraño verlos a todos. Estar en el escenario. Actuar para ustedes. Siempre doy el 100 por ciento cuando hago mis shows, pero mi condición no me permite darte eso en este momento». Habrá que esperar y desearle una pronta recuperación para volver a tener de vuelta pronto a una de las cantantes extranjeras más exitosas.