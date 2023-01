La esperada reacción de Cristina Pedroche a las duras palabras de Risto Mejide en las Campanadas

La reacción de Cristina Pedroche a las durísimas palabras de Risto Mejide en las Campanadas de Telecinco se ha hecho esperar, pero ha llegado. Era durante el pasado martes, 3 de enero, cuando Ana Obregón tomaba la palabra a través de sus redes sociales para denunciar públicamente el deplorable comportamiento que había tenido el ex de Laura Escanes durante la última noche del año en pleno directo de la cadena de Fuencarral, haciendo referencia a que la pérdida de un ser querido o la llegada de un bebé al mundo generaban «más audiencia». Algo que una gran parte de la audiencia interpretó como un ataque directo hacia la presentadora de Antena 3 y hacia la de Televisión Española, siendo esta última la que hacía uso de su cuenta de Instagram para reprochar al maestro de ceremonias de Todo es mentira lo ocurrido.

A través de un post de lo más sincero, la madre de Álex Lequio expresaba su descontento ante las palabras del miembro de jurado de Got Talent. En cuestión de instantes, la publicación recopilaba miles de «me gusta» además de comentarios de algunos rostros conocidos del panorama nacional que no dudaban en alabar a Ana por haber dado un paso al frente tan contundente, y unas horas después, hacía lo mismo la esposa de Dabiz Muñoz: «Gracias Ana. Por esto y por todo», escribía, junto a un emoji de corazón y visiblemente emocionada por el apoyo recibido por parte de la protagonista de Ana y los 7. Algo que también hacía previamente su marido, que escribió un corazón en la publicación en cuestión demostrando estar totalmente de acuerdo con las palabras de la ex de Alessandro Lequio.

Y es que, Obregón no solo se centraba en lo que ha considerado como un «ataque repulsivo» por parte de Risto Mejide. La presentadora también hacía hincapié en la preciosa etapa que están a punto de afrontar Cristina y Dabiz como padres primerizos: «Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina, dándole la enhorabuena por ser mamá que es lo más bonito de esta vida. Y por supuesto al futuro papá. Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus Campanadas», señalaba, alegrándose así de los éxitos de su competencia en una jornada tan especial como en la de bienvenida al Año Nuevo, en la que Pedroche anotaba un 39% de share para Antena 3, mientras que Ana conseguía más de un 26% para Televisión Española momentos antes de tomar las uvas, siendo ambas las cadenas más vistas de esta temporada durante una noche para el recuerdo.

No obstante, cabe destacar que quizá los seguidores de Ana Obregón habrían esperado una reacción más rápida por parte de Cristina, que probablemente no esté atravesando su mejor momento en el universo 2.0. Como cada año, Pedroche recibe comentarios tanto por parte de detractores como de fans por el atuendo escogido para las Campanadas, y en esta última ocasión no ha sido distinto.