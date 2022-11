La lección de vida que Álex Lequio le dejó para siempre a Ana Obregón

A pesar de estar atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, Ana Obregón está en su mejor etapa profesional. Desde que falleciera su hijo el pasado 2020, la presentadora no ha podido levantar cabeza. Una pérdida que se suma al reciente último adiós de su padre y de su madre también. Pero, a pesar de todo, la televisiva está haciendo todo lo posible por salir de la oscuridad y centrarse en lo que más feliz le hace: su profesión.

Tras tomarse un tiempo de descanso y reflexión, la intérprete de Ana y los siete ha reaparecido en la pequeña pantalla de la mano de La gran confusión de TVE para hacer un repaso de las anécdotas más recordadas de su trayectoria profesional. Hablando de los premios, el aplauso y los reconocimientos que la presentadora ha acumulado a lo largo de los años, ha querido lanzar un mensaje muy importante que le dijo su hijo antes de fallecer y que ha sido una auténtica lección de vida para tirar hacia adelante.

“Lo decía mi hijo, lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Mejor coleccionar momentos y no cosas. Dedícales este tiempo a las personas que quieres, es mejor que coleccionar vestidos, zapatos o premios. Ni si quiera los aplausos. Todo eso no significa nada”, ha expresado, reconociendo estar en un momento de su vida en el que quiere aprovechar cada instante rodeada de los suyos. Y es que, ella misma ha confesado en más de una ocasión, sentirse “huérfana” tras perder a sus pilares fundamentales y, sobre todo, a su hijo, el amor de su vida.

Una última etapa que se verá reflejada en una serie con su nombre, en la que también se recorrerá el camino de su vida en la pequeña pantalla. “Sí, estamos preparando una serie”, ha dicho con una sonrisa de oreja a oreja. Momento en el que Javier Sardà ha aprovechado para preguntarle si la “mala” de su vida podría ser Antonia Dell’Atte. “No, para nada. En mi vida han pasado cosas muy malas, pero no hay gente mala”, ha salido ella del apuro. Un nuevo proyecto que viene a raíz de haber escrito la serie que la catapultó a la fama: Ana y los siete. “Mi hijo me dio la idea. Era tan travieso y hacía tantas locuras…Me acuerdo que yo a él le ponía Sonrisas y Lágrimas, pero yo quería meterle pimienta y le metí una showgirl…Cuando presenté la idea, gustó. Lo increíble es que cuando iba al cole a recoger a mi niño muchas madres me decían: ‘La que has liado, es que mi hija ahora quiere ser stripper’”, ha dicho entre risas, recordando sus años dorados en televisión.

Y siguiendo el repaso de su vida, Ana Obregón ha querido contar una de las anécdotas más impactantes de las que ha sido protagonista. Tal y como ha contado en más de una ocasión, la presentadora fue detenida en Los Ángeles al ser confundida por una prostituta. “Estaba en Los Ángeles rodando el Equipo A y me llama mi representante y me dice que Tom Cruise va a rodar una película y quería una actriz sin acento, que le daba igual que fuese de Italia, de España… El papel era de prostituta”, ha empezado narrando. Tras ir a la prueba y no ser escogida, Obregón pidió una segunda oportunidad: “Me dijeron que era muy buena actriz, pero que era sofisticada. Pedí repetir la prueba y estuve una semana sin ducharme y preparándome para no ser sofisticada. Llegué media hora antes el día de la prueba y yo por allí paseando con esa guisa cuando vi que un coche de policía me iba siguiendo. Se para y me dice: ‘no puedes trabajar aquí’. Yo le dije que era actriz y que iba a un casting, pero me metieron en el coche. Acabé en la comisaria de Beverly Hills y allí llamé a mi repre. ¡Encima no me dieron el papel!”, ha zanjado la actriz, que recuerda con melancolía aquellos tiempos.