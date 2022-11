Ana Obregón preocupa a sus fans: «¿Por qué me habéis dejado sola?

Hace tiempo que Ana Obregón se ha esforzado por salir adelante tras una serie de tristes acontecimientos en su vida. Los últimos dos años han sido una condena para ella. Primero vio fallecer a su hijo Aless demasiado joven, víctima del cáncer. Era un terrible 13 de mayo (2020) cuando su corazón dejó de latir. Mucho se ha escrito y ha transcurrido desde tan doloroso acontecimiento. Pero cuando volvía a asomar la cabeza, el 22 de mayo de 2021 la vida le volvió a golpear al arrebatarle a su madre. El luto volvía a aparecer y la misma secuencia se repitió al ver morir a su padre el pasado 17 de septiembre.

Demasiada desgracia junta ha obligado a la bióloga a vivir una realidad dura en la que la soledad y el dolor hace acto de presencia de manera frecuente. Es habitual que a través de Instagram encuentre la herramienta para canalizar su tristeza. Allí recibe todo un baño de cariño por parte de sus amigos y seguidores, que no están dispuestos a dejarla sola. Pero tanto drama duele y tarda mucho en curarse.

Están siendo días especialmente emotivos para Ana Obregón, con los sentimientos bastante removidos y es por eso que no ha podido evitar acordarse de su familia, la que ya no está. Lo ha hecho recuperando una de las imágenes más bonitas de su álbum familiar en la que aparece posando junto a sus padres y su hijo. La actriz se ha quedado sin todos ellos pero no hay un solo día en el que no piense en ellos. De hecho, los tiene presentes en cada paso que da.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Casi de manera simultánea, la ex de Alessandro Lecquio ha querido compartir una reflexión en su cuenta de Instagram con motivo del día 1 de noviembre, en el que se rinde tributo a los fallecidos: «Hoy no era un día fácil. Tenía que grabar Telepasión con un EQUIPAZO para estar con todos vosotros en Nochebuena. Hoy mi corazón está con todos los que habéis perdido a un ser querido. Pero hoy no es el día de los que seguimos aquí. Hoy es el día de los que se fueron dejando nuestro universo teñido de rojo y nuestros días bañados en lágrimas. Hoy y cada día es vuestro día , Aless, Papá y Mamá. Y el único pensamiento que me inspira para levantarme cada día es saber que un día más es un día menos para volver a abrazaros. 💔💔💔 #diadetodoslossantos #ausencia #amor #eterno #alessforever ⭐️⭐️⭐️».

Se trata de unas líneas que han preocupado mucho a sus seguidores, conscientes de que Ana Obregón lleva años sumida en un estado de tristeza del que le está costando mucho salir. Alessandro Lecquio, Ana Antic o Aless Gibaja han mostrado su apoyo mediante comentarios a esta publicación. Dentro de algo más de un mes la podremos ver en televisión durante los especiales de Navidad para los que se ha convertido en imagen durante las últimas décadas.