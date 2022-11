El motivo tras el zasca de Ana Obregón a la Reina Letizia

Ana Obregón ha vuelto a ser la protagonista de la crónica social, pero esta vez no se trata de ningún tema profesional, sino algo más bien personal. Con motivo del 84 cumpleaños de la Reina Sofía, la intérprete de Ana y los siete ha compartido en su cuenta de Instagram una característica felicitación con dardo a Letizia incluido. Y es que, aunque bien es sabido la buena relación de la presentadora con la monarquía, parece que la mujer de Felipe VI no entra dentro de la Familia Real.

“Para mí siempre serás la Reina de este país por tu bondad, solidaridad, autenticidad y por tu cero afán de protagonismo”, ha comenzado escribiendo la ex mujer de Alessandro Lequio, dejando entrever que, para ella, doña Letizia busca ser el centro de las miradas en cada aparición pública que realiza. Asimismo, Obregón no ha querido perder la oportunidad de destacar la “extraordinaria labor humanitaria” de doña Sofía desde que contrajese matrimonio con don Juan Carlos, algo que no opina de la madre de Leonor y Sofía, a la que considera que solo destaca por sus estilismos.

Además de por su afán por la Corona, la actriz guarda un cariño a la Casa Real por el parentesco de los Borbones con su hijo Alex. Cuando este falleció, Obregón recibió una llamada de Juan Carlos I y Sofía para darle el pésame. «La primera llamada que tuvimos, yo no sé ni cómo estaba porque no podía reaccionar, fue el Rey Juan Carlos. Llamó a Alessandro y le dijo: ‘Pásame a Ana, por favor’. Luego, la Reina Sofía. No sé ni lo que les dije, la verdad. Esa llamada me emocionó y estoy muy agradecida”, confesó en la que fue su primera entrevista tras la pérdida del amor de su vida. Sin embargo, parece que esa cercanía y apoyo no lo recibió por parte de Felipe y Letizia.

Al regresar a Barcelona, Ana Obregón recibió también el cariño de los Reyes, aunque de una manera diferente que parece tener presente a día de hoy. “Me conmovió la cantidad de cartas y telegramas de cariño que recibí, desde los Reyes Felipe y Letizia hasta personas desconocidas, además de todo el apoyo en redes”, confesó. Una forma distinta de dar el pésame que parece no haber gustado nada a la presentadora.

Asimismo, su gran relación con la Casa Real también se reflejó cuando Alex Lequio se marchó a Estados Unidos a estudiar, recibiendo los consejos por carta de Felipe VI. “Mi relación con él siempre ha sido epistolar. Cuando decidí que quería estudiar en Estados Unidos, estuvimos hablando por carta para que me aconsejara la mejor universidad”, confesó en 2017. Cabe destacar que esta cercanía con Palacio se debe al parentesco de Alessandro Lequio con lo Reyes, pues es el primo segundo de don Felipe y bisnieto de Alfonso XIII.

La abuela del televisivo era Beatriz de Borbón y Battenberg, a quien estuvo muy unido. Tanto es así que única vez que la Infanta de España se dejó entrevistar fue precisamente por él. Además, cabe destacar que el colaborador de televisión, cada vez que viajaba a Roma para visitar a su familia, se instalaba en el Palacio de Torlonia, residencia en la que vivió el conde de Barcelona en su primer exilio y el lugar donde don Juan Carlos pasó su infancia.