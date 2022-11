Máxima de Holanda, una ‘reina’ enjoyada con tributo a Juan Carlos I y doña Sofía

Máxima de Holanda siempre ha tenido un vínculo de lo más especial con Grecia. Se enamoró perdidamente del país todavía siendo princesa y junto a su marido, no dudó en adquirir una espectacular mansión que mira directamente hacia el mar Egeo y en la que no falta ningún detalle. Una oda a las vacaciones donde los reyes de Países Bajos se relajan en sus periodos de descanso. Sin embargo, no era el asueto lo que les ha hecho viajar hasta tierras helenas sino un viaje de Estado que ya empieza a dejar detalles que bien merece la pena ser rescatados. Desde su aterrizaje, la lupa está puesta en la consorte del rey Guillermo, pero ha sido la argentina quien ha acabado convertida en adalid durante la cena de gala que las autoridades griegas les han brindado.

La noche de Halloween ha servido como leitmotiv para que el palacio presidencial de Atenas se engalane en honor a Guillermo y a Máxima de Holanda. La consorte holandesa no ha decepcionado y ha rendido tributo al país mediterráneo luciendo un diseño de una firma local, Costarellos, creada por el alemán Christos Costarellos, quien debutó en la moda griega con su primera colección en 1998.

Se trataba de un look color burdeos, de manga corta y cuello alto, mezcla de guipur y terciopelo. Si se desea, se puede adquirir en plataformas de multimarca a cambio de 2.235 euros y en otros colores, según apunta Vanitatis.

Mención aparte mereció la exhibición de joyas que hizo Máxima de Holanda, quien abrió el joyero de los Orange para lucir una imponente tiara. Esta exclusividad se realizó en 1.888 por la joyería Mellerio y fue un encargo del rey Guillermo III de Holanda para su mujer, la reina Emma. Entre rubíes y diamantes suman 385 piedras preciosas. Esta tiara es la segunda vez que pisa suelo griego. La primera fue para un evento con acento español. En 1962, la princesa heredera Beatriz, madre de Guillermo Alejandro, la utilizó para asistir a la cena que se ofreció en la víspera a la boda de don Juan Carlos y doña Sofía. Puro arte convertido en joyas.

El aterrizaje de Máxima de Holanda en Grecia

La visita de Estado de los reyes del país de los tulipanes está dejando looks para el recuerdo de la consorte. Para su desembarco en Grecia, Máxima escogió un estilismo bicolor firmado por la marca griega Zeus + Dione, perteneciente a la colección Resort 2022 de ésta. Un diseño blanco y marrón que contaba con un corte midi, manga larga abullonada, escote a pico y fajín para ceñirlo más a la cintura y realzar su figura. La consorte de Guillermo combinó su ropa con unos espectaculares tacones de vinilo, guantes, clutch y un tocado con flor y rejilla de color blanco, haciendo un perfecto contraste con su manicura de color chocolate. En cuestión de joyas optó por un broche de perlas y diamantes que perteneció a la reina Guillermina, que formaba parte del conjunto de la Tiara de Württemberg.