Ana Obregón recupera la sonrisa en su cuenta atrás más especial

Ana Obregón atraviesa una de las etapas más complicadas de su vida al perder a tres de los pilares fundamentales de su vida. Su hijo, Álex Lequio fallecía el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer por el que llevaba luchando varios años. Un duro revés del que hoy en día la presentadora se sigue recomponiendo. Un año después, daba el último adiós a su madre, a quien adoraba y adorará eternamente. Sin embargo, en septiembre de este mismo año, la actriz se tenía que despedir de su padre, Antonio García Fernández.

Con la fortaleza que la caracteriza, Ana ha ido retomando pausadamente sus numerosos compromisos profesionales y, ahora que comienza la cuenta atrás para las fiestas navideñas, ha sacado la mejor de sus sonrisas para sumergirse en uno de los proyectos que más ilusión le hacen. A través de su cuenta de Instagram ha compartido que ha comenzado los ensayos para el programa Telepasión que se podrá ver en Nochebuena en TVE. “Estaré como siempre con el mejor equipo que se puede tener. Me toca aparcado el dolor, la tristeza y mis tres duelos en mi habitación por vosotros y por las tres personas que más quiero en el mundo”, ha comenzado diciendo en un escrito.

“Aunque no están aquí conmigo me mandan su amor y energía desde alguna estrella lejana”, ha finalizado, haciendo referencia a su hijo y sus padres. Un bonito mensaje con el que tiene presentes a estos familiares que siempre tiene en su mente. Eso no es todo, porque hace escasas horas, Ana Obregón ha compartido en sus stories de la mencionada red social con quién ha compartido set. Se trata de Mario Vaquerizo, con quien ha bromeado y mostrado la mejor de sus sonrisas.

Es necesario recordar que, el pasado año, Ana tenía previsto dar las Campanadas junto a Anne Igartiburu para RTVE, sin embargo, no pudo ser y todos sus planes se truncaron al dar positivo en coronavirus. Fue ella misma quien dio a conocer que habría que esperar un año más para verla diciendo adiós a una de las noches más especiales de todo el año. “Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado”, comenzó diciendo.

Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y, sin embargo, lo he cogido. Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de las redes, en medios de comunicación y en la calle”, sentenció entristecida.