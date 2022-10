Daniel Freire tuvo que hacer frente hace unos meses a su papel más difícil. Al actor le fue diagnosticado cáncer en sus ganglios. Afortunadamente, se lo cogieron a tiempo y respondió positivamente al tratamiento de quimioterapia. Aprovechando su presencia en un evento, habla de su enfermedad y de cómo la está superando, de cómo lo afronto. También de la ayuda de su pareja, amigos y familia, así como de Ana Obregón, con la que sigue teniendo relación, después de haber trabajado juntos hace años. Nos habló de lo bien que lo está llevando todo Ana, pues es muy fuerte.

Su caso fue estudiado y atajado a tiempo, algo fundamental. Actualmente y ya terminada la quimio puede decir que todo va correctamente: «Estoy muy bien. Estoy con controles cada tres meses y esperemos que pasemos a cinco y después a un año, así que muy bien. El proceso del tratamiento fue muy bien», explica.

Daniel Freire cuenta que en su caso lo atajaron con celeridad: «Sí, Sí. Fundamental. Me lo cogieron a tiempo. Era muy pequeño, estaba instalado en varios ganglios, por eso no pudieron operar, pero bueno, el tratamiento ha sido muy bueno».

El intérprete mantiene una buena relación con Ana Obregón, que fue compañera de reparto en la exitosa ficción Ana y los 7. Freire desvela que sigue hablando con ella y que ha sido un gran apoyo: «Yo sigo hablando con ella, me ha llegado su energía y ella como que no quiso intervenir muy asiduamente, porque había pasado lo que había pasado en su vida y por lo tanto era remover un montón de cosas, pero siempre sigo en contacto con ella». La actriz sabe perfectamente lo que es esta terrible enfermedad de la que su hijo fue víctima.

Daniel Freire habla de Ana Obregón como «una mujer muy fuerte y es una compañera muy grande también». Eso sí, no sabe cómo ha logrado salir adelante al perder a sus padres e hijo en un periodo de tiempo tan corto: «De dónde saca la fuerza, no lo sé. Habría que preguntarle a ella, pero tiene toda la fuerza del mundo y mi cariño».

Freire explica quiénes han sido sus mejores apoyos en esta batalla contra el cáncer: «La familia como Alberto, mi pareja, como en mi familia, que incluso vino desde Argentina y estuvo conmigo. Los amigos, los que no son amigos y mandaban buena energía, que eso se siente siempre. Y la actitud, qué sé yo. Creo que, aunque sea un monstruo, hay que enfrentarlo y ponerle buena cara». Y desvela qué fue para él lo más duro: «El proceso hasta que encontraron lo que era, que cuando me dieron la noticia. Cuando me informaron del linfoma, fue como sacarme una mochila de encima y decir bueno, ya sabemos que hay que atenderlo», finaliza. Afortunadamente, el sufrimiento ha quedado atrás y ahora se encuentra recuperado.