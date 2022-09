Han pasado algo más de dos años desde que Ana García Obregón recibiera uno de los golpes más duros de su vida. El 13 de mayo de 2013 fallecía el hijo que tiene en común con Alessandro Lequio, Álex. El joven emprendedor, que no perdió la sonrisa ni un solo segundo de su vida, fallecía a consecuencia del cáncer por el que llevaba luchando varios años. Motivo por el que se trasladó a Estados Unidos, para así someterse al correspondiente tratamiento. Desde entonces, la presentadora ha encontrado su refugio personal a través de las redes sociales, donde comparte varios de los momentos que vivió junto al fundador de Polar Marketing.

Este martes 13 de septiembre ha sacado a relucir un álbum de fotos inédito de un viaje que hicieron juntos a Nueva York. “28 meses sin ti. ¿Te acuerdas de esas fotos Álex? Las hicimos tal día como hoy, el 13 de septiembre de 2018 en Nueva York”, ha arrancado el texto. “Llevabas 7 meses luchando con coraje y una sonrisa contra el cáncer: 30 sesiones de quimio, 30 de radioterapia, y cientos de horas de hospital. Yo solamente te sujetaba la mano admirando cada segundo de tu valentía Si miras estas fotos parecen una madre y su hijo felices en un viaje de placer a Nueva York cenando en nuestro restaurante favorito”, ha añadido Ana, recordando así cómo fue la incansable lucha del empresario.

“Pero no, la realidad era otra, por fin nos dejaban regresar a España, a casa, con los nuestros, para terminar el tratamiento. ¡Cuánto dolor puede llegar a esconder una sonrisa! Aquí sigo sin ti, amor de mi vida, añadiendo meses a tu ausencia, con un dolor que con el tiempo aumenta con una intensidad insoportable y un amor de madre que con el tiempo se multiplica por infinito”, ha sentenciado la actriz. En las instantáneas aparecen ambos sonrientes ante el objetivo de la cámara. Una muestra más de la gran complicidad y buena sintonía que siempre han mantenido madre e hijo.

Actualmente, Ana Obregón continúa con sus compromisos profesionales mientras lidia con el dolor de la ausencia de su hijo, quien ha dejado un eterno legado y ha dado una gran lección de vida. Además, la presentadora está inmersa en la escritura de un libro que pronto verá la luz. El pasado mes de junio, vía Instagram, Ana revelaba algunas de las claves del ejemplar en el que está volcando todo su cariño y dedicación. “Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro.

Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad empezó a escribir una joya qué nunca pudo terminar. Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo. Por eso las torpes palabras de su madre envolverán sus maravillosas páginas en un libro en el que todos los beneficios irán a su Fundación para investigar el cáncer. Llevo casi un mes en mi habitación de Mallorca escribiendo este doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo. Por ti. Por tu fundación”, indicó Ana.