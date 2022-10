La nueva alegría de Ana Obregón que le ha sacado de su “oscuridad”

La vida de Ana Obregón se paró al perder a su hijo, Álex Lequio, víctima de un cáncer. Aunque estos años ha intentado levantar cabeza y sacar lo mejor de sí misma, las pérdidas de su madre y, hace pocas semanas, también de su padre han complicado la situación. Ahora, en mitad de un doloroso duelo, la intérprete de Ana y los siete parece estar viendo la luz al final del túnel.

Ya es una realidad que su profesión siempre ha sido su mayor refugio. Y precisamente ha sido esta su última alegría. Tal y como ella misma ha comunicado volverá a presentar Telepasión 2022 junto a Boris Izaguirre. La pareja televisiva se pondrá al frente en Nochebuena del programa navideño de TVE para poner a bailar a algunos de los rostros más conocidos de la radio y televisión pública.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

“Me dijeron que como había una gran sequía en España me necesitaban urgentemente para que volviera a cantar y presentar el programa de Nochebuena de RTVE: Telepasión” ha comenzado contando la actriz a sus seguidores, dejando entrever la emoción por esta nueva andadura profesional. Y es que, aunque no están siendo los mejores meses de su vida, Ana Obregón ha sabido luchar por sacar su felicidad a flote. “El caso es que he salido de mi oscuridad, he cantado (horrible) a pesar de la paciencia de CargoMusic, incluso he camino por las calles de Madrid como no hacía en años. Por la sequía. Por vosotros que tanto me apoyáis. Por mis 3 amores”, ha expresado, dedicando esta nueva aventura a sus padres y su hijo que ya no pueden disfrutar de sus éxitos junto a ella. Para finalizar, la presentadora no ha querido perder su humor y ha terminado el mensaje con un “en breve lloverá”. Una noticia que ha alegrado a sus más fieles seguidores y a toda la gente que ha estado junto a ella en estos momentos tan complicados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Una nueva oportunidad laboral que ha afrontado con más ganas que nunca. Y es que, parece que la navidad devuelve la ilusión a la presentadora, pues hace dos años ya se puso al frente de las Campanas junto a Anne Igartiburu. Y, aunque el año pasado iba a ser igual, su positivo en covid paralizó sus planes. Ahora, en uno de sus peores momentos personales, la intérprete de Ana y los siete ha sacado fuerzas de flaqueza para ponerse, de nuevo, frente a las cámaras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Una noticia que llega tan solo un día después de que la actriz recordase los 29 meses que lleva viviendo sin su hijo. Como ya se ha vuelto una tradición y una forma de tributo, Ana Obregón dedica un mensaje de amor a Álex Lequio todos los 13 de cada mes. “Hoy hace 29 meses que se apagó la luz de mi vida. También 29 años desde el día en que te bautizamos. Estoy aprendiendo a vivir en la oscuridad con ese valor que tú me enseñaste, pero yo no soy tan valiente como tú, Aless. Mamá, papá, por favor, cuidad de mi hijo, no le dejéis solo, abrazadle con todo el amor que yo no le puedo dar. Como aquel día tan feliz de su bautizo hace 29 años”, escribió entonces. Y es que, para ella, el gran amor de su vida siempre será su hijo.