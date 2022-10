Ana Obregón, dispuesta a reescribir la historia inacabada de su hijo

Cuando ya han pasado más de dos años desde la muerte de Álex Lequio, no cabe duda de que su madre, Ana Obregón, sigue teniéndole muy presente en sus pensamientos. Prueba de ello son todas y cada una de sus publicaciones en Instagram, en las cuales hace gala del cariño que sigue sintiendo por el que era su pilar fundamental, el cual sigue formando parte de su día a día pese su ausencia. En esta última ocasión, ha llamado especialmente la atención un post con el que la presentadora habría dado un paso al frente en honor a su hijo.

Era hace tan solo unas horas cuando la protagonista de Ana y los 7 compartía con sus más de 900 mil seguidores una instantánea en la que aparece en su jardín mientras escribe algo en su ordenador: “El chico de las Musarañas. Cuando eras pequeño y te quedabas durante mucho tiempo ausente te repetía lo que mi madre me sermoneaba cuando a mí me pasaba igual: -ya estás pensando en las musarañas!!!-”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre este nuevo y sorprendente proyecto: “Quizás por eso el libro que empezaste a escribir cuando te diagnosticaron cáncer y que querías publicar se llama así: El chico de las musarañas. Llevo cuatro meses encerrada escribiendo este libro que es la historia de amor más bonita y cruel de una madre y su hijo, donde el corazón de mi novela será la joya que escribiste y no pudiste terminar. Me dejo el alma intentando escribir el huracán de sentimientos que muchas veces no encuentran palabras. Siempre guiada por ti y por tu luz desde aquel lugar más allá del infinito. Para ti. Para tu fundación. Para inspirar. Para concienciar. Para la investigación del cáncer. Gracias @harpercollinsiberica por el cariño y la paciencia #inspirar #escribir #libro #cáncer #madreehijo #fundacionalesslequio #elchicodelasmusarañas #alessforever”, finalizaba, dejando entrever que la iniciativa que tiene entre manos no es otra que la de hacer público, próximamente, un libro que su hijo comenzó a relatar aún en vida.

En cuestión de instantes, esta buena nueva ha recibido más de 30 mil “me gusta” y un sinfín de comentarios de apoyo por parte de algunos rostros conocidos del panorama nacional, como es el caso de Rosa Benito, Alba Carrillo, Aless Gibaja o Patricia Cerezo, entre otros, los cuales no han querido perder la oportunidad de alentar a Ana en este proyecto cargado de buenas intenciones por la memoria de su hijo.

Aunque aún no se sabe con certeza cuándo tendrá lugar la fecha de publicación de la obra, todo apunta a que será muy pronto y que tendrá un rotundo éxito. Y no es para menos. Ana Obregón se ha convertido en una de las personalidades más queridas del país gracias a su honestidad y sinceridad al hablar sobre el daño que le ha causado la pérdida de Álex, la cual marcó un antes y un después para mucha gente en plena pandemia por coronavirus.