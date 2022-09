Apenas dos días después de que la mayoría de las Casas Reales de Europa -y otras de diferentes partes del mundo- se dieran cita en Londres para despedir a la Reina Isabel, la Casa Real de Dinamarca ha anunciado que la Reina Margarita ha dado positivo en coronavirus. En un breve comunicado, el departamento de prensa de la monarca ha revelado que la soberana se encuentra en el Castillo de Fredensborg en estos momentos y que sus actividades para los próximos días han sido canceladas hasta próximo aviso: «Su Majestad la Reina dio positivo por Covid-19 anoche y ahora se hospeda en el Castillo de Fredensborg. Las actividades de la Reina esta semana han sido canceladas. La fiesta del viernes por la noche en el Castillo de Christiansborg para los miembros daneses del Gobierno, el Folketing y el Parlamento Europeo se llevará a cabo con Su Alteza Real el Príncipe Heredero y Su Alteza Real la Princesa Heredera como anfitriones», reza el texto que se ha publicado también en el perfil oficial en redes sociales de la Casa Real. Este digital se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de la soberana, pero por el momento no han facilitado más información sobre su estado.

Es la segunda vez en este año que la Reina Margarita da positivo en coronavirus pero, por el momento, no se han dado más detalles sobre su estado. En aquella ocasión sí que se matizó que la monarca tenía síntomas leves. Tampoco han trascendido las circunstancias en las que se ha contagiado la Reina Margarita, aunque su último acto oficial ha sido, precisamente, el funeral de la Reina Isabel en Londres. Margarita acudió no solo a la capilla ardiente y a la recepción ofrecida por el Rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, sino también al funeral en Westminster y al servicio religioso en Windsor. Estuvo sentada junto a su hijo, pero justo detrás se encontraban los Reyes don Felipe y doña Letizia y don Juan Carlos y doña Sofía. Por el momento no ha trascendido si algún royal más ha dado positivo o si tiene síntomas.

Esta noticia supone un nuevo quebradero de cabeza para la Casa Real de Dinamarca, después del desplante por parte de la organización de las exequias de la Reina Isabel, que retiró por error la invitación a la princesa Mary al funeral de la monarca, motivo por el que solo vimos a la Reina y a su hijo mayor, el príncipe Federico, tanto en la Abadía de Westminster como por la tarde en el recinto del Castillo de Windsor.

A lo largo de los últimos tiempos han sido muchos los royals que han dado positivo en coronavirus, incluso en varias ocasiones, como es el caso del príncipe Alberto de Mónaco o de Carlos de Inglaterra. Incluso la Reina Sofía se contagió del virus en un viaje a Miami a cuya vuelta tuvo que mantener distancia con don Juan Carlos, en la única visita que ha hecho a España.