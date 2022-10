Desde que Rocío Carrasco volviera a la televisión en un intento de poner los puntos sobre las íes, no han dejado de sucederse enfrentamientos entre la hija de ‘la más grande’ y su familia mediática. Tras varios meses alejada del foco mediático mientras En el nombre de Rocío estaba en antena, Rosa Benito ha regresado al ojo del huracán. Su último movimiento ha sido acusar a su sobrina y a la cadena de falsificar la documentación mostrada en la docuserie. Un paso que la hija de Rocío Jurado no ha querido pasar, tomando por consiguiente acciones legales contra ella.

Con motivo de esta última batalla legal, Terelu Campos ha recordado los tiempos en los que mantuvo una estrecha relación de amistad con la mujer de Amador Mohedano, dejando claro que ya no queda de aquello ni cenizas. “La última vez que nos hemos visto no nos hemos saludado”, ha confesado en Sálvame, tras explicar que fueron “una acumulación de situaciones y pronunciamientos” lo que le llevó a romper todo lazo con la que un día fue como su hermana.

Tal y como la colaboradora ha revelado, su amistad se truncó cuando la cuñada de ‘la más grande’ dijo algo sobre su familia que, a día de hoy, no ha conseguido olvidar. “Dice una barbaridad como que mi madre obliga a Rocío Jurado a ir a su programa, dice de alguna manera, que la chantajea cuando ella estaba muy enferma”, ha relatado con cierto dolor. Y es que, aunque en ese momento su amistad quedó tocada, lo cierto es que la hermana de Carmen Borrego siempre ha sacado la cara por su hija Rosario Mohedano, una generosidad que no ha encontrado en Rosa Benito. “Creo que he apoyado a una de las personas más importantes de su vida, que es su hija y siempre he intentado defender que Rosario se gana la vida honradamente y se prepara para ello”, ha apuntado.

Pero, sin duda, lo que menos entiende de la que un día fue su amiga es el comportamiento que ha tenido con Rocío Carrasco todos estos años y que ahora está saliendo a la luz. “No hay una mínima compasión ni caridad ni nada hacia Rocío Carrasco, me deja en shock porque no entiendo”, ha comenzado diciendo para revelar a continuación que, durante muchos años han estado tan unidas que incluso han hablado de temas familiares en el mismo idioma: “Hemos hablado de muchas cosas, sabíamos muchas cosas y nos hemos callado muchas cosas porque asó lo ha pedido mi amiga hermana Rocío Carrasco. Me consta que el tito Amador le ha dicho en más de una ocasión a Rocío Carrasco: ‘Rocío, por favor, que de esto no se entere Rosa’”.

Hoy en día, su amistad está más que acaba y Terelu Campos tiene claro el motivo por el cual se ha roto ese vínculo tan especial que las ha unido durante muchos años: “Creo que ha sido una influencia familiar. De repente, todos deben decir: ‘si no estamos juntos, para defendernos, porque si no estamos juntos, va a ser la cosa muy complicada’”. Y es que, lo que ronda ahora la cabeza de la hija de María Teresa Campos es si la verdadera naturaleza de Rosa Benito siempre ha sido la que ahora muestra: “Entonces siempre ha sido así, nada ha sido real en los sentimientos de Rosa hacia mí, hubiera sido una utilización ridícula”.