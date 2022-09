Terelu Campos abandona ‘Sálvame’ en pleno directo en apoyo a su hermana

La tarde del miércoles, 7 de septiembre, ha empezado siendo tensa y complicada en el plató de Sálvame. En esta ocasión, Adela González y Terelu Campos tomaban las riendas del programa, en virtud de maestras de ceremonias, para hacer referencia a la supuesta deuda de más de 600.000 euros que Carmen Borrego tendría con Hacienda y de la que ella misma se enteró ayer en directo gracias al asesor fiscal David Galván.

En primer lugar, la hija mayor de María Teresa Campos tomaba la palabra mientras su hermana aparecía en pantalla para explicar que el equipo de investigación de Sálvame había recibido el documento en cuestión, expedido por el Registro Mercantil de Madrid. Por otro lado, su compañera recordaba las negativas que, durante la tarde anterior, la tía de Alejandra Rubio había dado públicamente en un intento por demostrar que “no es apoderada” de nada, y que por ende, tampoco tiene “ningún bien inmueble”, coincidiendo las dos presentadoras en que, en los documentos, todo lo que dijo el profesional aparece reflejado por escrito, y que por ello, Carmen lo tendrá muy difícil para desmentirlo. Unas palabras que no parecen ir en sintonía con lo que Terelu realmente pensaba, razón por la que no ha podido seguir con la conexión y ha pedido encarecidamente a Adela que siguiera ella en solitario: “Sigue tú, Adela. Sigue tú”, decía, mientras se disponía a abandonar el primer plano de la cámara y el plató.

Totalmente sorprendida por el giro de los acontecimientos, la guipuzcoana preguntaba a Campos el porqué de esa reacción: “Pero Terelu, por favor, tú no apareces en estos papeles”, insistía, sin conseguir que su compañera volviera a acaparar el protagonismo televisivo junto a ella, y viéndose obligada a finalizar la intervención por su lado: “Esta tarde, vamos a analizar el documento al detalle, pero, si esto es así, ¿fue Carmen Borrego la que firmó, o falsificaron su firma? ¿Ha sido Borrego víctima de un engaño, ha sido utilizada, o está mintiéndonos? ¿Si ha sido víctima de un engaño, de quién podría estar sospechando Carmen?”, zanjaba, mientras que, en la zona en la que suelen encontrarse los directores, Terelu permanecía mirando el programa y negando con la cabeza, dejando entrever que no estaba muy de acuerdo con lo que el equipo estaba haciendo con su hermana.

Tras un corte publicitario, la hermana de Carmen Borrego volvía a la carga para explicar, al resto del elenco de colaboradores y a la audiencia, el porqué de su huida: “Estoy bien, pero hay cosas que no comprendo ni comparto”. Y es que, cuando la colaboradora vio desde su casa el programa anterior, no podía dar crédito a la información que se estaba dando: “Te acusan de eso y te acojonas aunque sepas que no es verdad”, justificaba la presentadora, ayudando así a su hermana en este duro bache que se ha visto obligada a enfrentar de la manera más inesperada por una empresa que habría heredado de su madre, apodada como Teteco sl.