La noche del Viernes Deluxe ha estado cargada de emociones. Después de 9 años, Terelu Campos ha vuelto a ponerse al frente del programa y en este día tan especial ha contado con una invitada estrella: Alejandra Rubio. Madre e hija han protagonizado una de las entrevistas más emotivas y esperadas del año pues, además de no haberse dado la ocasión en todos estos años al frente de la pequeña pantalla, para la joven era su debut en el espacio televisivo. Un coctel molotov de emociones que ha conseguido traspasar la pantalla.

“Buenas noches. Han pasado 9 años desde que presenté el Deluxe por última vez. Hoy vuelvo a este plató y me enfrento a una entrevista muy complicada para mí”, ha comenzado diciendo la hija de María Teresa Campos en el que ha sido su regreso. Una reconquista del territorio en la que ha estado arropada por su pilar fundamental, su hija. Alejandra Rubio se ha abierto en canal y, tras reconocer el vértigo que sentía de pisar el plató, ha confesado que lo hacía por un único motivo de peso: “Principalmente estoy aquí por ti, sé que para ti fue muy duro cuando dejaste de estar aquí y me hacia ilusión estar aquí contigo. Sé que querías que de alguna forma estuviera aquí”.

En la que ha sido su entrevista más sincera hasta la fecha, la joven influencer ha manifestado que sus inicios en televisión no fueron fáciles, pero que ahora ha conseguido hacerse un hueco en el mundo del corazón, donde tiene pensado permanecer mucho más tiempo. Un mundo completamente ajeno para ella en el que ha decidido meterse de lleno pues, aunque entiende el concepto del “universo Sálvame”, no entiende cuando se traspasan ciertas barreras y se hiere a la gente. Y es que, pese a que Terelu Campos siempre ha querido proteger a su pequeña del universo televisivo, finalmente ha sido ella misma quien ha tomado la decisión de seguir los pasos del clan Campos.

Ahora, es Alejandra la que ha querido proteger a su madre y, sin pelos en la lengua, le ha advertido que tiene personas a su alrededor a las que considera amigos, pero que realmente no lo son: “Lo que no me parece bien es que creas tener una amistad con gente que no te quiere. Algunos colaboradores de Sálvame son muy dañinos. Kiko Hernández no te quiere. Con María Patiño tienes buen rollo, pero considero que no es tu amiga”. Siguiendo el hilo de la conversación, la protagonista de la velada ha querido aprovechar la oportunidad para decir todo lo que piensa de Kiko: “Creo que nos ha hecho mucho daño que, bajo el papel que muchos tienen en televisión, él sobrepasa ese papel”. Además, ha sentenciado que si su abuela quiere tener esa amistad con el colaborador ella la va a respetar, pero que es una persona que no quiere a su lado. “No me parece bien que una persona que tira por tierra a mi madre, a mi tía y a mí, se vaya a comer con mi abuela”, ha zanjado el tema, siendo lo más clara posible.

Un programa lleno de titulares protagonizados por Alejandra Rubio, que no solo se ha sentado en el plató del Deluxe para apoyar a su madre en esta nueva aventura, sino también para defenderse de todas las críticas que se han vertido sobre su persona. Uno de los más duros con ella ha sido Pipi Estrada y la joven no ha perdido la oportunidad de responderle públicamente: “Es un visionario… tiene que pasar página, por su bien. Le vendría muy bien dejar este tema, hablar de otras cosas y crecer como persona. Necesita dar ese paso”. Una declaración que ha querido zanjar opinando que se ha aprovechado de su madre y que no ha sido una buena pareja.

Para poner el broche de oro a la noche y a la que ha sido su primera entrevista en el espacio televisivo, Alejandra ha querido desvelar cómo es el carácter de su madre en la intimidad. Tal y como ella misma ha relatado, la hija de María Teresa Campos es una persona que “se enfada demasiado”, pero con un corazón noble y generoso: “Es una madre coñazo, pero me encanta. Si un día no me llamas, te llamo yo. Yo soy, además, una hija coñazo”.