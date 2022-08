Terelu Campos está viviendo su época más dorada en cuanto a su carrera profesional se refiere. Después de haberse tenido que despedir de Viva la vida casi de sopetón, Telecinco ha vuelto a contar con ella para un proyecto que no le podía hacer más ilusión. Tras nueve años del último adiós al formato, la hija de María Teresa Campos se ha vuelto a poner al frente del Deluxe como presentadora, una emoción que ha conseguido traspasar la pantalla.

“Buenas noches. Han pasado 9 años desde que presenté el Deluxe por última vez. Hoy vuelvo a este plató y me enfrento a una entrevista muy complicada para mí”, ha comenzado diciendo en el que ha sido su regreso. “Nunca he estado tan nerviosa como esta noche. A lo largo de mi carrera he entrevistado a actores, artistas, políticos…pero hoy afronto una de las entrevistas más complicadas de mi carrera, porque la primera invitada es Alejandra Rubio. Pisa por primera vez el plató de Sálvame y del Deluxe”, ha finalizado diciendo visiblemente emocionada, pues esta reconquista del territorio ha coincidido con el debut de su hija en el espacio televisivo. Todo un cóctel molotov de emociones.

En ese momento, y dejando a un lado su papel como conductora del programa para centrarse en su faceta como madre, la hermana de Carmen Borrego ha hecho una petición a sus compañeros:“Como madre, confío que los compañeros no sean muy duros con ella. Como presentadora, espero que los colaboradores sean críticos e incisivos, pero también justos en la entrevista”. Además, ha revelado cómo estaba su hija ante este debut tan esperado: “Está muy nerviosa. Ella tiene sus miedos y temores, fobias y filias. Yo lo único que le he dicho a Alejandra es: ‘tía, sé tú. Eres estupenda con tus cosas buenas y malas…Todo pasa por algo y muchas veces por algo bueno’”.

La presentadora ha ido a encontrarse con la invitada y ambas se han fundido en un caluroso abrazo en el pasillo de Mediaset. Alejandra Rubio ha arropado a su madre en este regreso, dedicándole unas emotivas palabras con la intención de tranquilizarla: “Principalmente estoy aquí por ti, sé que para ti fue muy duro cuando dejaste de estar aquí y me hacia ilusión estar aquí contigo. Sé que querías que de alguna forma estuviera aquí, me lo han pedido y al final es trabajo. Vengo a estar contigo un ratito”. Cogidas de la mano y derrochando complicidad, madre e hija han puesto rumbo al plató, momento en el que la hija de María Teresa Campos ha aprovechado para advertir a Alejandra: “A partir de este momento dejo de ser tu madre por unas horas, empiezo a ser la presentadora del Deluxe. Esta noche soy periodista”.

Corría el año 2010 cuando Terelu Campos debutó en el Deluxe, aunque esta vez lo hizo como suplente de Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, gracias a su profesionalidad, su talento frente a las cámaras y su disposición a conseguir audiencias, la hermana de Carmen Borrego llegó para quedarse. Tan solo cuatro años después, el 3 de enero de 2014, la hija de María Teresa Campos cerró esa etapa, contando con invitados tan estrella como Remedios Torres, Olfo Bosé, Raquel Morillas o Topacio Fresh. Un presunto adiós que, finalmente, ha resultado ser un “hasta pronto” pues ahora, nueve años después, Terelu Campos ha regresado para recuperar su territorio perdido con más fuerza que nunca.