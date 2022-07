De Terelu a Emma García: Emotivo adiós a ‘Viva la vida’

Mediaset pone punto final a una etapa con la cancelación del espacio de fin de semana Viva la vida. Este fin de semana se emite el último de los programas y han sido ya muchos los colaboradores que han ido despidiendo del resto y de la presentadora, Emma García.

Una de ellas ha sido Terelu Campos. La colaboradora ha sido una de las asiduas al programa hasta que ha iniciado una nueva etapa en Sálvame. En Viva la vida, Terelu además ha compartido plató con su hermana, Carmen Borrego, pero también con su hija, Alejandra Rubio, que hasta ahora continuaba como tertuliana. “Me ha encantado conocerte. Lo mejor, es que me ha encantado conocerte”, ha dicho Terelu a Emma García mientras la cogía de las manos. La colaboradora ha abandonado casi de manera inmediata el programa, ya que apenas podía contener la emoción.

También la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, ha querido pronunciarse sobre este fin de etapa. En unas declaraciones a las cámaras de la Agencia Gtres, Alejandra ha asegurado que le da mucha pena que se acabe, porque ha aprendido mucho y se lo ha pasado muy bien: “Somos una piña y espero verles fuera de aquí”, ha comentado. Unas palabras a las que se ha sumado Luis Rollán: “Estoy muy contento porque he estado desde el principio en el programa”, ha dicho el colaborador, que se ha mostrado encantado de su presencia en el espacio y del equipo se ha formado. “Es difícil hoy en día crear equipo, y la verdad es que aquí sí lo hemos tenido, y lo tenemos”, ha asegurado. Además, no ha dudado en dedicarle unas palabras de cariño a Emma García, con la que ya ha tenido la oportunidad de coincidir antes: “Yo la adoro”, ha dicho.

Por su parte Emma García ya la pasada semana se mostró visiblemente emocionada por la cancelación, durante una entrevista a Kiko Matamoros, que volvió al espacio tras su paso por Supervivientes. El colaborador dijo que le daba mucha pena tener que despedirse: “Te voy a decir una cosa. Me da mucha pena tener que despedirnos, no sé hasta cuándo, ni hasta dónde, pero quiero agradecerte públicamente todo lo que hemos trabajado o cómo hemos trabajado”, le dijo a Emma García mientras la cogía de la mano.

Unas palabras que emocionaron a la presentadora: “Estoy sensible, emocionada. Han sido casi cuatro años y somos un equipo que nos llevamos especialmente bien, tanto delante como fuera de las cámaras, con todos los que están en la redacción”, decía la periodista, que no ha revelado muchos detalles sobre su futuro. No obstante, en una entrevista con El cierre digital ha asegurado que continúa en Mediaset: “Mis jefes me han confirmado que después del verano, para mediados de septiembre, estaré delante de un nuevo programa en Telecinco. Tengo la suerte de que sigan confiando en mi trabajo”, ha recalcado. Por el momento, a la vasca le esperan unas semanas de descanso con sus seres queridos.