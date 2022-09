La desconocida deuda de más de 600.000 euros que Carmen Borrego tendría con Hacienda

No ha sido uno de los mejores días para Carmen Borrego desde que colabora en Sálvame. Ha sido durante esta misma tarde cuando la hermana de Terelu Campos ha sido avisada de que su economía podría estar a punto de enfrentarse a un durísimo bache con Hacienda como gran protagonista. Así se lo ha contado el asesor fiscal David Galván a la hija de María Teresa Campos en pleno directo, haciendo que ésta se mostrara completamente sorprendida ante el dato.

El consultor ha irrumpido en el plató del programa de las tardes de Telecinco para desvelar una noticia que ha dejado a Borrego petrificada: “En los registros figura como morosa”, comenzaba explicando, para después añadir que “tiene una deuda con la Agencia Tributaria que asciende a 660.599 euros”. Unas palabras que han pillado totalmente desprevenida a Carmen, que no daba crédito a lo que el profesional le estaba contando y se defendía como podía: “No tengo ni idea de lo que está hablando. Desde hace años que no estoy en ninguna sociedad. No soy apoderada de ninguna sociedad ni tengo ningún inmueble. A mí no me pueden embargar nada porque no tengo nada”, admitía, tajante y firme en sus convicciones.

Pero ni esas afirmaciones hicieron que el asesor diera un paso atrás en su testimonio, señalando que la de Málaga tiene un endeudamiento con Hacienda que proviene de una empresa que habría heredado de su madre y que se haría llamar Teteco sl.: “Es una deuda del año 2017, pero se ha publicado en diciembre de 2021. Entiendo que está en vía judicial, que se ha recurrido y demás, pero no puedo saber más. La deuda es de una sociedad que no presenta cuentas desde 2017. La sociedad tiene unos bienes y esos bienes han sido embargados. Si esos bienes no cubren los gastos, Hacienda irá a por los apoderados de esa sociedad. La apoderada en este caso es Carmen Borrego desde el 2 de diciembre de 2004, y tu cargo de apoderada está vigente”, sentenciaba, haciendo que la tensión del plató aumentara por momentos, y consigo la preocupación de la tía de Alejandra Rubio, que no pudo evitar abandonar el plató para así desahogarse a gusto sin la presencia de las cámaras y ponerse en contacto con su abogado: “No voy a hablar hasta que no hable con mi abogado y con mi asesor fiscal. Entendéis que me lleve un mal rato”, decía.

En un intento por apaciguar las aguas, David Galván apuntó que también existía la posibilidad de que Carmen Borrego hubiera dejado su cargo como apoderada después del 2017 y no apareciera reflejado en el Registro Mercantil. Una opción que no terminaba de convencer a la colaboradora, que se enfadaba fuertemente y pedía encarecidamente que se dejara de hablar del tema: “Esto se llama difamar a una familia. Si esto está equivocado, está equivocado. Primero tendré que hablar con mi asesor y con mi abogado”, zanjaba.