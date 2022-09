Primeras imágenes de Ana Obregón: de riguroso luto y rota de dolor

Esta mañana, Ana Obregón ha comunicado una nueva y dolorosa noticia. Aún en duelo por la pérdida de su madre y su hijo, la actriz ha tenido que hacer frente al fallecimiento de su padre, Antonio García, que ha sido su máximo apoyo en sus momentos más complicados. “Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, papá, que no sé cómo lo voy a hacer”, ha escrito en su cuenta de Instagram.

Poco tiempo después, la presentadora era la primera en llegar al tanatorio donde se encuentran los restos mortales de su padre para darle un último adiós. De riguroso luto y ataviada con gafas de sol para ocultar su rostro, la intérprete de Ana y los siete ha abandonado con prisa el lugar y, subiéndose al coche que le esperaba en la puerta, no ha podido evitar la emoción. Y es que, esta pérdida ha vuelto a dejar vacío su corazón y, rota de dolor, solo ha podido esbozar un pequeño “gracias” a la prensa que le ha dado el pésame. Un sufrimiento que llega justo en los peores momentos para la actriz.

Hasta el tanatorio de Tres Cantos también se han desplazado algunos de los familiares. Los primeros en llegar han sido Juancho y Javier García Obregón, que se han limitado a agradecer el cariño de los medios de comunicación. Unos minutos después, también de riguroso luto y visiblemente afectada por la pérdida, ha llegado Amalia, la hermana de Ana, acompañada por su hija. Tras velar por el cuerpo de Antonio García, la familia ha abandonado el lugar.

Ha sido el hermano de la actriz, Javier, quien ha actuado como portavoz de la familia para agradecer el respeto recibido y asegurar que no está siendo un buen momento para Ana Obregón: “Ana está regular porque se le acumula..”. Será durante el día de mañana, cuando los hermanos García Obregón asistan a una íntima y familiar misa para darle el último adiós a su padre.

El comunicado

Ha sido a primera hora de esta mañana cuando la presentadora ha compartido en su cuenta de Instagram un post lleno de emotivas fotografías junto a su progenitor acompañado de un texto de cariño, en el que ha comunicado su fallecimiento. Bajo el título “Amado Papá”, la presentadora ha explicado que fue la anoche de ayer cuando su padre murió, un momento que ella misma ha calificado como “un rugido que surcó el cielo”. Para ella, su padre fue y siempre será uno de los hombres más importantes de su vida, su gran apoyo estos últimos años tan complicados, un ejemplo a seguir: “Has vivido 96 años difíciles en tu infancia, cuando tuviste que empezar a trabajar durante la guerra cuando apenas eras un niño de 12 años limpiando pocilgas, pero con tu pasión y trabajo incansable durante 70 años conseguiste crear una gran empresa”.

Ahora, Ana Obregón tendrá que refugiarse en todos los recuerdos vividos junto a su progenitor, que ella misma ha confesado tener tatuados en su corazón. “En dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo. Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, papá, que no sé cómo lo voy a hacer”, ha rezado la misiva. Tras comentar lo orgullosa que se siente de haber sido su hija y dedicarle un último adiós, Ana Obregón ha querido pedir a su padre un favor: “Por favor, cuida mucho de mi hijo hasta que llegue. Eternamente juntos”.