Ana Obregón paraliza su agenda profesional tras un empeoramiento en la salud de su padre

No es un secreto que Ana Obregón no está pasando por su mejor momento a nivel personal. El fallecimiento de su hijo y de su madre hicieron mella en su vida, razón por la que ahora cuenta con un único apoyo fundamental. Este no es otro que su progenitor, Antonio García, que ahora estaría atravesando un bache en lo que a salud se refiere por el que la que fuera protagonista de Ana y los 7 ha preferido dejar a un lado todo lo profesional de manera temporal.

El año 2022 no está siendo nada fácil para el padre de Ana, que durante el mes de enero ya asustaba a sus seres queridos al haberse contagiado de coronavirus. Un varapalo del que parecía haberse recuperado con energía, aunque lo cierto es, que a sus 96 años, cuenta con ciertos achaques que han preocupado completamente a Obregón. Algo que ha confirmado el propio representante de ésta, dejando entrever que el asunto es de tal gravedad, que a ella le ha sido imposible abarcar todos los compromisos laborales que tenía pendientes. De hecho, la cancelación de muchos de ellos probablemente ha sido muy dolorosa para ella. Era el pasado miércoles, 14 de septiembre, cuando la ex de Alessandro Lequio tenía previsto poner el broche de oro al rodaje de la película Mi otro Jon, producción de Paco Arango de la que es protagonista. Algo que se le hizo bastante difícil, al igual que acudir a la fiesta que se celebraría después con motivo de la finalización de las grabaciones en cuestión. Algo muy similar le pasaba también con su asistencia en el acto de conmemoración por el 17º aniversario de la Fundación Aladina, la cual tiene como objetivo ayudar a los niños y adolescentes que padecen cáncer, y a las familias que lo sufren con ellos. Una causa con la que, como no podía ser de otra manera, Ana permanece plenamente volcada, sobre todo teniendo en cuenta que su hijo fallecía por este mismo motivo hace más de dos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Por el momento, ni la presentadora ni sus más allegados han querido desvelar cuál ha sido el problema de salud de Antonio que ha hecho que Ana se vea obligada a permanecer alejada de la vida pública para centrarse en apoyar a su padre. Lo cierto es que, hace tan solo unas semanas, Obregón aprovechaba su presencia en redes sociales para dejar constancia de lo mucho que quiere a su progenitor y de lo importante que está siendo para ella en esta durísima etapa: “Me estoy aprovechando de ti estos días Papá, no paro de besarte y achucharte. Un poco salvaje por mi parte mi presencia sin casi nada de maquillaje y sin peinar. Pero con mucho amor. Aunque sé que por dentro tú echas infinitamente de menos al amor de tu vida y yo al mío, no nos decimos nada. Solamente nos abrazamos mirando a ese mar Mediterráneo que un día nos hizo tan felices”, escribía.