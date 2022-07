Alessandro Lequio desmiente a Victoria Federica tras su entrevista más personal

Podría decirse que Alessandro Lequio es uno de los colaboradores que menos reparo tienen a la hora de expresar lo que piensan. Aunque esta sinceridad le ha jugado alguna que otra mala pasada en televisión, lo cierto es que el italiano sigue firme en sus convicciones y haciendo gala de su espontaneidad cada vez que pisa un plató y también en sus redes sociales. Es por ello que una de sus últimas “víctimas mediáticas” ha sido Victoria Federica, de quien ha hablado largo y tendido en su cuenta de Instagram personal.

Dada la última entrevista de la hija de la Infanta Elena, Lequio no ha querido dejar pasar la oportunidad de expresar su opinión: “Victoria Federica. Cuando leo estas entrevistas me entran los siete males al imaginar que un día mi hija me diga que de mayor quiere ser influencer. Ser influencer es un trabajo en unos casos muy rentable… Pero en ningún caso puede ser un plan de vida y mucho menos un sueño de futuro”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles acerca de las declaraciones pronunciadas por la sobrina del Rey Felipe: “Me alegra que le gusten los caballos, pasión heredada de su madre, pero se equivoca cuando dice que también lo ha heredado de su abuelo. El Rey Juan Carlos evidentemente ha montado a caballo, pero nunca ha tenido pasión por la hípica. La gran pasión por los caballos era la que tenía mi bisabuela, la Reina Victoria Eugenia (tatarabuela de Victoria Federica) y mi abuela, la Infanta Beatriz, el resto de la familia ha montado a caballo, pero sin pasión, excepto mi tío Marco Torlonia (el mejor jinete de la familia) y la Infanta Elena que siempre le ha echado muchas ganas”, sentenciaba, hablando así con conocimiento de causa, dados los vínculos familiares que mantiene con la familia del Rey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

En cuestión de instantes, el testimonio de Alessandro ha reunido cientos de “me gusta” y comentarios, entre los que está la muestra de apoyo de su ex, Ana Obregón, demostrando así que está totalmente de acuerdo con las palabras escritas por el colaborador, pese a la firmeza con la que las ha empleado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

De esta manera, el colaborador ha vuelto a demostrar el gran orgullo que siente por sus antepasados, conociendo la historia de la vida de todos ellos al detalle. Tanto es así, que en diversas ocasiones ha hecho uso de sus plataformas 2.0 para publicar algunas imágenes personales sobre ellos y sobre otros miembros de la realeza actual, como la Reina Sofía. De la consorte emérita, al contrario que de su nieta, solo ha tenido palabras de alabanza por su gran labor al frente de la Corona y su incansable lucha por atajar algunos problemas que incumben al planeta en totalidad y que se refieren al medioambiente, como ese el caso de la basura que se tira al suelo sin control y que la esposa del Rey Juan Carlos recoge de manera anual por una buena causa.