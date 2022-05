Hoy, 13 de mayo, se cumplen dos años del fallecimiento de Alex Lecquio, que perdía la vida tras una larga lucha contra el cáncer. Con tan solo 27 años, el joven tuvo que batallar contra un sarcoma de Ewig, uno de los cánceres más raros del mundo. A pesar de cruzar el charco en busca de un tratamiento innovador para combatir la enfermedad, el hijo de Alessandro Lequio no consiguió salir victorioso de esta batalla. Sin embargo, su fuerza y su optimismo caló en los corazones de todo el mundo que le siguió y gracias a su incansable lucha se convirtió en un ejemplo de superación.

Después de dos años de su muerte, su madre, Ana Obregón, continúa luchando contra viento y marea por salir de esta, pues su corazón, su alegría y su vida se fue junto a su hijo cuando tuvo que decirle el adiós definitivo. Y es que, la protagonista de Ana y los siete continúa atravesando el peor duelo de su vida, pero sin querer perder la oportunidad de rendir –siempre que puede- un sentido homenaje al hombre de su vida.

“Mi Aless. Las palabras no alcanzan cuando lo que se quiere decir desborda el alma. Hoy hace dos años que se apagó la luz del mundo con tu partida. Desde entonces, he aprendido a estar en la oscuridad, fingiendo que vivo, respiro, trabajo, existo…”, ha comenzado relatando la presentadora en su cuenta de Instagram. Para Ana, su hijo era lo más importante de su vida, el hombre que había conseguido robarle el corazón y su pérdida es una cuestión que aún está intentando afrontar: “El tiempo no lo cura todo, no cuando tienes que decir adiós a tu hijo para siempre. Sé que lo entiendes y perdonas mis lágrimas de cada día. Aunque sigan siendo rojas”. Pese a todo, la televisiva tiene un motivo para vivir: la Fundación Aless Lecquio, con la que, tanto ella como Alessandro, intenta luchar por la investigación del cáncer. Y es que, con este complicado duelo, Obregón está haciendo frente a uno de los peores momentos de su vida. “Gracias por pintarme el cielo cada mañana de un azul diferente con nubes derretidas para alegrarme. Mientras tanto, seguiré abrazándote en mis sueños y perdonándome la vida cada día con tu ejemplo de valentía”, ha continuado relatando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Y es que, para ella, su hijo era el amor de su vida, una persona que desbordaba “amor por la vida, bondad, ingenio, solidaridad y un talento inmenso para tener un futuro brillante”, consiguiendo iluminar a todas las personas de su alrededor. “Te echo tanto de menos… Echo tanto de menos la vida…Eternamente juntos, mamá”, ha finalizado su emotivo mensaje, rindiendo tributo a la persona más especial de su vida.

De igual forma, su padre, Alessandro Lecquio, también ha utilizado las redes sociales para recordar a su hijo en este aniversario de su fallecimiento. “#alessforever #lequiocity 23/06/1992-13/05/2020”, ha escrito junto a una imagen inédita de su hijo, correspondiente a uno de los tantos viajes que compartieron. Una publicación que no ha tardado en llenarse de comentarios de ánimo y fuerza para el colaborador de Telecinco en estos momentos tan complicados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

Otro de los rostros conocidos que se ha sumado a este pequeño homenaje ha sido Celia Vega-Penichet, sobrina de Ana Obregón y prima de Alex Lequio. Con una tira de cuatro emotivas fotografías junto a su primo y otros familiares en distintos momentos de su vida, la joven ha querido recordarle tal y como era, acompañando la publicación con un sentido texto donde expresa que el 13 de mayo de hace ya dos años fue el peor día de su vida. Y es que, Celia y Alex rompieron la barrera de primos y mantuvieron una relación familiar como hermanos. Ahora, la joven ha expresado lo que siente, escribiendo que le quiere y que le echa mucho de menos. Una publicación a la que ha reaccionado la que fuera novia del fallecido, Carolina Monje, con nueve corazones rojos, demostrando su amor.