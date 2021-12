Nuevo día 13 para Ana Obregón y nuevas líneas repletas de dolor. Este decimotercer día de diciembre se cumplen 19 meses desde que Álex Lequio perdiera la vida. Fue un 13 de mayo cuando el corazón de la actriz se rompió en mil pedazos. Desde entonces, no ha habido un solo mes en el que no se haya acordado públicamente de su malogrado hijo. Suele hacerlo con fotos junto a él en forma de recuerdos, acompañados de líneas que sangran tristeza en cada palabra. Y esta vez no ha sido menos.

«𝓐𝓵𝓮𝓼𝓼 🖤 Duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, es solamente una palabra : «MAMÁ», comienza diciendo. «Y duele demasiado no poder volver a pronunciar lo más bonito que ha salido de mi boca , es también una sola palabra: «HIJO», continúa.

Dentro de las malas noticias que puede experimentar una persona en su vida es la de perder a un hijo. Un drama sin parangón y que Ana Obregón trata de describir: «Porque así como el único amor que no termina nunca es el que siente una madre por su hijo, el único dolor que jamás desaparece es el de una madre cuando tiene que decir adiós a su hijo para siempre».

Por último, Ana Obregón se dirige a su hijo con un mensaje desgarrador: «Mi vida: «Hasta que volvamos a encontrarnos que espero que sea muy pronto , voy a seguir fingiendo que estoy viva. Por tu lección de vida. Por ti…. #19mesessinti #hijo #alessforever 💔⭐️». Amigos como Raquel Perera o Poty Castillo le han mandado fuerza a través de comentarios.

No es la primera vez que la ex de Alessandro Lequio pronuncia palabras desgarradoras en las que utiliza expresiones muy drásticas. Es el dolor inconsolable de una madre. Por si fuera poco, en los últimos meses también tuvo que afrontar la pérdida de su progenitora, cuando el duelo por Aless Lequio dolía demasiado. Fue el pasado 22 de mayo -otra vez este mes maldito para ella- cuando Ana Obregón madre se marchaba a los 95 años de edad tras su último ingreso hospitalario. Su hija se mostró devastada y admitió que ya no le quedaban lágrimas suficientes para tanto drama. Su único deseo ahora mismo es que la vida mantenga a su padre al lado el mayor tiempo posible.

Por suerte, Ana Obregón podrá despedir este 2021 desde el balcón de la madrileña Puerta del Sol. Un año más ha sido la elegida para presentar las campanadas de TVE, junto a Anne Igartiburu: «Mi primer día de grabación en casi un año para la promoción de las campanadas. Creí que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme, volver a mi profesión y a la vida. Pero tú, mi Aless, me distes fuerzas…», escribía en sus redes sociales al poco tiempo de conocerse la noticia.