Ana Obregón comparte un recuerdo que haría feliz a Álex Lequio

Ana Obregón continúa su duelo. Ha pasado más de un año desde aquel fátidico 13 de mayo en el que Álex Lequio falleció como consecuencia del cáncer que padecía. Pese al final desenlace, el joven emprendedor no perdió la sonrisa en ningún momento, de hecho, su legado ya será eterno. A través de las redes sociales, su madre, Ana Obregón comparte algunos de los momentos que vivió junto al fundado de Polar Marketing. Hace tan solo unas horas, la presentadora ha publicado un ‘post’ repleto de nostalgia.

En la fotografía aparece el que fue su pareja y padre de su hijo, Alessandro Lequio, Álex y ella durante una de sus vacaciones en familia. La estampa corresponde concretamente a 1992, el primer verano de Álex Lequio en Palma de Mallorca. “Tenías poco más de un mes, pero ya me abrazabas con tu manita”, ha escrito con nostalgia Ana. “Pensé que a los que tanto me apoyáis con cariño os gustaría ver que inmensamente feliz fui una vez. Pensé que, a ti, mi Aless, te gustaría verla desde donde estés…”, ha añadido emotiva.

Como era de esperar, el ‘post’ ha logrado un gran número de reacciones. Boris Izaguirre, ha querido dedicarla unas palabras. “¡Es una foto maravillosa, amada Ana! Love, Boris”. Quien también ha querido tener un gesto con la actriz ha sido su amiga, Susana Uribarri. “Amor, siempre amor”, ha comentado. Precisamente con Uribarri fue con quien Ana Obregón recuperó la sonrisa este verano. Ambas viajaron hasta Roma para poder disfrutar de unos maravillosos días en la ciudad eterna.

“Volver a caminar por las miles de calles romanas que respiran historia rodeada de personas como una turista más, de tu mano mi querida @susanauribarri. Gracias Susana, por estar a mi lado en mi duelo, por arrancarme de casa para dar las Campanadas, estar en ‘Mask Singer’ y ahora ayudarme a caminar de nuevo por esta desconocida vida para mi. Te quiero mucho, amiga”, escribió en el mes de julio. Después de esos apasionados días, Ana Oregón cogió un vuelo hasta Mallorca, donde pasa cada temporada estival.

La intérprete también echa de menos a una amiga muy especial, su perrita Luna. Hace dos días quiso homenajear a su mascota, que falleció unas semanas después que Álex. «No creas que no me acuerdo de ti , Lunita. Es que a veces el corazón no da para más tristeza. Esta es nuestra ultima foto juntas aquí , pero tú sabes que muchas noches escucho tus ladridos de cariño correteando con Aless en algún lugar , no muy lejos de mi.

Con tus ladridos y tus risas Aless , por fin puedo dormir», escribió junto a una instantánea.