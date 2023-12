Salen a la luz las dos condiciones que puso Cristina Pedroche para dar las Campanadas

Faltan 23 días para despedir el año y, como marca la tradición, ya son muchos los que están deseando conocer con qué vestido volverá Cristina Pedroche a deleitar a los telespectadores que se mantienen fieles a tomarse las uvas junto a ella y Alberto Chicote. Desde hace casi una década, la presentadora y el chef forman uno de los dúos más asentados de la última noche del año frente a los focos y, este 2023, una vez más, volverán a presentar uno de los eventos televisivos más emblemáticos de las fiestas navideñas del país: las Campanadas.

Aunque los nervios que vivieron durante su debut ya los han superado, lo cierto es que este año será uno de los más especiales para Cristina Pedroche ya que, además de ser su décima vez en uno de los balcones de la icónica Puerta del Sol de Madrid, también será la primera vez que lo haga como madre. En la cuenta atrás del esperado día, la presentadora ha decidido conceder una entrevista a Joaquín Sánchez en el programa El Novato, donde ha revelado los detalles de cómo le ofrecieron presentar uno de los desafíos que marcaría un antes y un después en su carrera en la pequeña pantalla.

Cristina Pedroche y Joaquín Sánchez en el programa ‘El Novato’/ Atresmedia

«Estaba en Zapeando y me llamaron. En aquel momento todo el mundo se comía las uvas con Televisión Española. Esto es así», recordaba. Le preguntaron si le apetecía aceptar el reto, algo que finalmente se lanzó a protagonizar pero, con dos inquebrantables condiciones: «Les dije: ‘Tengo dos condiciones que necesito que me respetéis: Me pongo lo que quiera o lo que me apetezca, por que yo con esos vestidos largos clásicos no me veo. Y por último, correr la San Silvestre’», confesaba.

Añadía que correr es uno de sus hobbies y que precisamente ese último evento del año se celebra en su barrio (Vallecas), por lo que no quería perdérselo. Por otro lado, en cuanto al estilismo, la cadena tampoco le puso problema y se lanzó con un diseño lencero de color negro creado por Charo Ruiz, el cual marcó el principio de una era en su carrera. Cuando aceptó presentar las Campanadas pensaba que la audiencia que conseguiría sería mínima pero, nada más lejos de la realidad. Aún recuerda el shock que le supuso posicionarse como Trending Topic de la noche: «Pensé que no les había gustado el vestido y ya. Era atrevido. Bastante que me lo puse negro. Se monto la que se montó y cuando salieron las audiencias se vio que no hicimos nada contra TVE, pero sí que ganamos a Antena 3», explicaba. Cabe recordar, que las primeras Campanadas que protagonizó fueron de la mano de La Sexta.

Cristina Pedroche en las Campanadas de 2014/ Instagram

Las pistas sobre el vestido de este año

Después de diez años, Cristina Pedroche es consciente de la expectación que genera el look que luce en las Campanadas. Es por ello por lo que, sin desvelar ningún detalle de más, la presentadora ha aclarado el mensaje que quiere transmitir con su outfit: «Quiero enseñarle a mi hija a que se ponga lo que le de la gana y que sea libre. Siempre hacemos como un hilo conductor y siempre hago un discurso. Aprovecho el altavoz tan grande para dar discursos sobre causas en las que creo», confesaba en el espacio televisivo de Atresmedia, dejando entrever que su próxima propuesta se centrará, en cierta manera, en la maternidad.