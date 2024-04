Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

«De repente, un muy buen amigo, del que me fío totalmente, me llamó para decirme que una editora de Planeta quería reunirse conmigo. Yo no dije nada, pero sabía que era el momento. Me reuní con ella y me dio la seguridad y la confianza para hacerlo. Y aquí está. Tengo mucho miedo y he tenido muchas dudas, porque como os digo esta es mi historia, y en breve será vuestra también. Me da vértigo, pero creo que puedo ayudar a otras personas a no sentirse solas. El 5 de junio estará en todas las librerías y, en breve, podréis adquirirlo en preventa. Ojalá, si lo leéis, que os llegue todo el cariño y toda mi verdad. Gracias», añade.

Desde que se hiciera pública su maternidad, cierto es que Cristina Pedroche ha compartido abiertamente los desafíos de ésta. A través de sus redes sociales y entrevistas, la pareja sentimental de Dabiz Muñoz ha destacado la intensidad de este viaje, describiendo las noches sin dormir, las dudas constantes y los sacrificios personales que conlleva criar a su hija. Asimismo, se ha confesado abiertamente los desafíos que enfrentó con la lactancia materna. De este modo, no es de extrañar que todo ello lo haya plasamado ahora en papel.