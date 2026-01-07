El plan de Ayuso en Uruguay junto a su pareja y rodeada de artistas

Isabel Díaz Ayuso ha empezado los primeros días del 2026 lejos de nuestras fronteras. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha volado hasta Uruguay junto a su pareja, Alberto González Amador, donde ha sido pillada in fraganti con una pandilla de rostros VIPs. La política, que recientemente apareció en redes sociales para comentar la situación ocurrida en Venezuela tras la caída de Maduro, ha sido captada junto a uno de los actores más conocidos de latinoamérica en la fiesta de cumpleaños de su novia. Una amistad que se desconocía hasta hoy.

El plan de Ayuso con su novio en Uruguay

El 2025 ha sido, sin lugar a duda, uno de los años más intensos de Isabel Díaz Ayuso en su cargo público. Por ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido poner tierra de por medio y tomarse unos días de descanso al otro lado del charco. Concretamente a casi 10.000 kilómetros de distancia, donde quizás pensaba que estaría alejada del foco.

Es en este rincón del Atlántico sur donde Ayuso ha decidido comenzar el 2026. Un año previsiblemente convulso en la política española. Es por ello que ha escogido Punta del Este para desconectar junto a su pareja, con el que empezó en el 2020 -aunque su relación no se hizo oficial hasta 2021-.

Todos los detalles de la escapada nocturna de Ayuso en Uruguay. (Foto: Redes Sociales)

Aunque en sus redes sociales no ha dado constancia de su viaje, ha sido el actor Diego Boneta el que ha destapado la visita de Ayuso a Uruguay. El actor, conocido por haber dado vida a Luis Miguel en la serie que versa sobre la vida de luces y sombras del cantante, ha sido el encargado de desvelar que la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra en uno de los lugares más exclusivos de Latinoamérica.

El intérprete, que también ha formado parte de Rock of Ages o Terminator: Dark Fate, ha sido el que durante la cena de cumpleaños de Renata Notni, su pareja, ha compartido un vídeo de la celebración, en la que se encontraba la política junto a la protagonista de la noche.

Durante la celebración, tal y como ha dado cuenta Diego Boneta, Ayuso y su pareja estuvieron más que integrados en un discreto segundo plano. (Fotos: Redes Sociales)

En esta velada, Ayuso aparece de lo más animada bailando en la mesa y sentada al lado de González Amador, con el que se le ha visto en contadas ocasiones públicamente. Mientras que su pareja ha optado por una camisa blanca estampada y muy veraniega, la política ha optado por un total look negro, un color con el que ha tratado de pasar desapercibida sin éxito alguno -ya que las redes sociales no han tardado en darse cuenta de la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en esta mesa VIP-.