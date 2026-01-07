Susanna Griso sorprende al revelar que Maduro era espectador de ‘Espejo Público’ y les mandaba mensajes

Nicolás Maduro ha sido capturado y trasladado a Estados Unidos tras una operación militar organizada y realizada por el gobierno de Donald Trump, el pasado 3 de enero. Desde entonces, el dirigente sindical venezolano se encuentra en una prisión federal de Nueva York (acusado de narcoterrorismo) de la que solo ha salido para comparecer ante el juez y asegurar que «está secuestrado» y que es un hombre «inocente y no culpable». Por ahora, se desconoce cuál será el futuro del mencionado, pero, como no podía ser de otra manera, la noticia y cada nueva información al respecto no ha parado de acaparar mesas de debate internacionales. Entre ellas, se encuentra la del programa Espejo Público, el cual, el pasado 5 de enero, contó con la periodista venezolana Gipsy Almeida en plató para hablar de la tensa situación que vive Venezuela.

La mencionada aseguraba que Carlos Baute no podía ir a Venezuela por su oposición pública al régimen, así como tampoco lo podía hacer ella misma. Ante estas palabras, Griso señalaba que era un país que amaba, pero al que, a día de hoy, «tendría sumamente complicado hacer turismo como hacía en un pasado». Era en ese momento cuando la presentadora decidía compartir con los telespectadores que ella estuvo en el punto de mira de Maduro hace unos meses.

Susanna Griso y Gipsy Almeida en ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

«Que sepáis que Maduro nos veía habitualmente y me hacía llegar mensajes a través de personas interpuestas», comenzaba a contar. «Cuando no se reía, se mofaba de mí con una parodia bastante mala», revelaba, señalando que el presidente de Venezuela le atacaba por las informaciones que daba sobre el país latinoamericano. «Me decían que no le gustaba lo que decía y yo pensaba que qué hacía este hombre siempre viéndonos», concluía.

Aunque ha sido ahora cuando Susanna Griso ha sacado a la luz que Nicolás Maduro era un fiel seguidor de su programa, lo cierto es que no es la primera vez que se conoce su mala relación con el dirigente sindical venezolano. Según han recordado varios medios, Maduro llegó a decir en una comparecencia pública ocurrida en 2017 que Espejo Público estaba obsesionado con él y con Venezuela.

Susanna Griso en ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

En aquel momento, la periodista, lejos de optar por el silencio, le respondió tajantemente a través de su espacio televisivo. «Solamente le voy a descubrir una cosa que posiblemente va a herir su orgullo, y es que los que le ríen las gracias no son amigos ni fieles; posiblemente se las ríen por miedo, como también se las rieron posiblemente a Calígula. Pero no vamos a responder. Van a responderle sus propios actos, sus propios muertos, porque hace unas horas su policía mató a un chico de 22 años en las calles de Caracas y ya van 75 desde que empezaron las protestas. Su país no está para imitaciones; la violencia, las colas, el caos, las generaciones perdidas no merecen una mala imitación. Siento decirle, señor Maduro, que la historia no le absolverá», sentenciaba.