Confirmada la fecha de reapertura de Tatoi: el primer hogar de la Reina Sofía recupera su esplendor

Los trabajos de restauración del Palacio de Tatoi avanzan a buen ritmo. La que fuera residencia oficial de la familia real de Grecia volverá a abrir sus puertas en apenas unos meses. La ministra de Cultura de Grecia, Lina Mendoni ha confirmado la reapertura parcial del recinto de cara a finales de este año. Tatoi se está sometiendo a un intenso proceso de reforma tras años de abandono.

Aunque de momento no se ha anunciado la fecha exacta en la que el recinto abrirá de nuevo sus puertas, sí que se sabe que será a finales de este año. A lo largo de los últimos meses se ha estado trabajando en las diferentes áreas del recinto para poder rescatar muchos de los tesoros que quedaron abandonados en el edificio central tras la salida de la familia real griega y para darle una nueva vida a Tatoi, con el foco puesto en la cultura y el turismo.

Exterior del Palacio de Tatoi en Grecia. (Foto: Gtres)

El proyecto de restauración ha sido muy ambicioso. Se han restaurado varios edificios y se han recuperado objetos que se pensaba que se habían perdido. Entre ellos, por ejemplo, carruajes y uniformes reales, muebles del gran salón de Tatoi, la limusina que utilizaba la reina Federica, el vestido de novia de la reina Ana María de Grecia e incluso recuerdos de la Reina Sofía. Está previsto que los objetos que se han localizado sean catalogados antes de trasladarse a la exposición permanente que se va a instalar en el recinto con el objetivo de recordar la historia del país.

Se han invertido más de 14 millones de euros en los trabajos de restauración que, por el momento, han puesto el foco en el edificio central -el Palacio Real- y las caballerizas.

La Reina Sofía en el cementerio del Palacio de Tatoi. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, desde el Gobierno quieren que Tatoi se convierta en un lugar de relevancia internacional. Un nuevo museo único que preserve el patrimonio histórico de Grecia pero, a la vez, sirva para atraer a visitantes de todo el mundo interesados en conocer cómo era la vida de la antigua familia real del país.

Último hogar de la familia real

Fue a finales del siglo XIX cuando, aconsejado por el arquitecto Ernst Ziller, el rey Jorge de Grecia adquirió unos terrenos al noroeste de Atenas. El objetivo era construir allí su residencia de verano. En el centro de la finca, la reina Olga pidió edificar un palacio inspirado en los palacios rusos. Fue residencia de la familia real hasta el exilio de Constantino en 1967

A principios de los noventa, el hermano de la Reina Sofía mandó retirar varios objetos, que fueron trasladados a Londres, donde residía. Poco después, el gobierno de Papandreu consideró que se había tratado de un expolio y nacionalizó los bienes de la familia real, al tiempo que retiró la nacionalidad a Constantino.

La Reina Sofía en el cementerio de Tatoi. (Foto: Gtres)

En 2003 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que Tatoi pertenecía a Constantino y obligó al Estado a pagar una indemnización de más de 13 millones de euros. Todos los bienes pasaron a pertenecer a Grecia y el palacio estuvo abandonado hasta ahora.