Esta noche, El Hormiguero recibirá a Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño que durante casi tres décadas ha conquistado los escenarios de América Latina y se ha convertido en un fenómeno mundial. En la entrevista, Fonsi presentará su nuevo sencillo Cambiaré, un sencillo grabado en el estudio de su propia casa en Miami, que refleja su madurez musical y su estilo inconfundible. Hablará de su gira internacional de 25 años y compartirá detalles de su vida personal, mostrando la importancia que su familia y sus recuerdos tienen en su día a día. La cita promete música, ritmo y confidencias que acercarán a los espectadores al lado más cercano del artista.

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, más conocido como Luis Fonsi, nació el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico. Desde pequeño mostró un talento natural para la música, pero su camino no fue sencillo. Durante su adolescencia se trasladó a Estados Unidos para continuar su formación y superar barreras personales y culturales, enfrentándose incluso a una etapa de depresión que casi le hace abandonar la música. Sin embargo, la pasión y la disciplina lo llevaron a persistir, y en 1998 lanzó su primer álbum Comenzaré, que marcó el inicio de una carrera sólida en el pop latino.

Luis Fonsi en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

A lo largo de los años, Fonsi se ha consolidado como un artista versátil, capaz de combinar baladas románticas con ritmos latinos y pop contemporáneo. Ha publicado numerosos discos y sencillos que han alcanzado gran popularidad en América Latina, Estados Unidos y España, ganándose un lugar privilegiado en la industria. El reconocimiento global llegó en 2017 con Despacito, su colaboración con Daddy Yankee que se convirtió en un himno mundial. La canción no solo rompió récords de streaming y ventas, sino que también revitalizó la música latina en todo el planeta y le valió múltiples premios, incluidos varios Grammy Latinos.

Más allá de los escenarios, la vida personal de Luis Fonsi es tan apasionante como su carrera. Su historia de amor con la modelo cordobesa Águeda López ha sido uno de los capítulos más sólidos de su vida. La pareja se conoció en Miami en 2010 y consolidó su relación en 2014 con su matrimonio en el valle de Napa, California. Juntos son padres de Mikaela y Rocco, quienes nacieron ambos un 20 de diciembre y son el centro de la vida familiar del artista. La familia reside en una espectacular mansión en Miami, equipada con piscina, cancha de baloncesto, jardín, estudio de grabación y vistas directas al mar, un espacio que combina lujo y funcionalidad para su vida profesional y personal.

Luis Fonsi también ha compartido públicamente momentos difíciles de su vida, incluyendo la depresión que sufrió en su juventud y las dudas sobre continuar en la música. Su perseverancia y amor por el arte lo llevaron a superar esos obstáculos, convirtiéndose en un referente no solo musical, sino también humano. Esta noche, en El Hormiguero, los espectadores podrán ver su lado más cercano y sincero, mientras habla de los altibajos de su carrera, de la evolución de la música latina y de cómo el éxito internacional ha transformado su vida. Entre risas, anécdotas y música en directo, la entrevista será un viaje por su trayectoria y su vida privada, mostrando la faceta más humana de un artista que ha logrado mantenerse relevante en la industria musical durante casi treinta años.