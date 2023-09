Ha pasado más de una década desde que Luis Fonsi y Adamari López decidieran poner punto final a su matrimonio. Mantuvieron una relación sentimental durante más de cinco años y su ruptura protagonizó infinitos titulares que especulaban sobre las razones que habían propiciado el inesperado fin de su historia de amor. Desde entonces, el intérprete de Despacito siempre ha preferido mantenerse al margen, sin posicionarse al respecto y optando por un silencio sepulcral. No obstante, parece que su estrategia ha cambiado y sus últimas declaraciones han vuelto a posicionar su ruptura en la primera línea mediática.

El cantante ha acudido en calidad de invitado a Molusco TV, el canal de YouTube donde ha concedido una entrevista que no ha dejado indiferente a nadie. El lanzamiento de uno de sus últimos temas, titulado Pasa la Página, ha sido la causa que ha motivado a Fonsi a recordar un triste episodio de su pasado sentimental. La canción habla sobre cómo superar una separación y, para sorpresa de todos, el artista ha decidido romper su silencio sobre su divorcio con Adamari López. «Yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz, y los hombres y las mujeres merecen ser felices, y si algo no está funcionando, hay que alzar la mano y decir: ‘Yo también quiero ser feliz’», comenzaba a expresar.

Luis Fonsi y Adamari López en la fiesta ‘People en Español: Stars of the year’ 2006/ Gtres

Continuaba explicando la razón por la que había preferido optar por el silencio durante todos estos años, justificando su decisión e intentado que los internautas entendieran su postura: «Llevo 14 años callado y la razón por la que callé es porque no podía decir cualquier cosa y la gente no me iba a escuchar o no me iba a creer. Iba a quedar yo como el malo y entonces dije: ‘prefiero callarme la boca y como dice la canción, no hacerme la víctima’», exponía, añadiendo que por eso siempre ha sido un tema del que le incomodaba hablar.

En el momento en el que salió a la luz su ruptura, la publicación del libro Viviendo, escrito por Adamari, provocó aún mucha más polémica. En él, la actriz acusaba a su ex pareja de haber sido infiel durante el matrimonio, además de confesar que en varios momentos había recibido comentarios por su parte donde aseguraba que ya no se sentía atraído por ella. Cabe destacar que, en 2005, la intérprete fue diagnosticada con cáncer de mama. Una enfermedad que logró superar cinco años después tras un largo proceso que vivió mano a mano junto al cantante.

En sus últimas declaraciones, y haciendo referencia en cierta parte a las acusaciones que ha recibido a lo largo de estos años donde se le señala por haber «abandonado» a su ex mujer, Luis Fonsi ha querido desmentir por completo que esto fuera así. «Es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se creó. Chévere para una novela, pero aquí nunca jamás hubo abandono», concluye.