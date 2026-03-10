Sonsoles Ónega regresó este lunes a su programa Y ahora Sonsoles con el corazón todavía encogido y la voz entrecortada. Tras despedir a su padre, el periodista Fernando Ónega, fallecido el pasado 3 de marzo a los 78 años, la presentadora no pudo contener las lágrimas al recordar a quien fue su mayor referente, tanto en lo personal como en lo profesional. «Gracias a todos los que habéis sentido la muerte de mi padre. Gracias a los que intentaron cuidarle hasta el final», dijo Sonsoles, emocionada, visiblemente conmovida por las muestras de cariño recibidas en estos días.

«Gracias por las hermosas palabras que han reconocido lo que hizo ese niño de aldea, periodista y gallego… Ahora que no está, hemos descubierto que ha sido un poco padre de todos los que nos dedicamos a este oficio», añadió. Con esas palabras, Sonsoles destacó el alcance del legado de su padre y cómo, más allá de su familia, Fernando Ónega dejó una huella profunda en toda una generación de comunicadores: «Somos muchos los huérfanos de su mirada azul, de su consejo acertado, de su manera de hacer periodismo».

Hoy, en su primera entrevista tras la muerte de Fernando Ónega, concedida a Mara Torres en el programa El Faro de Cadena SER, Sonsoles ha abierto aún más su corazón. La periodista ha relatado uno de los gestos más íntimos que compartió con su padre en los últimos días de su vida: la entrega del primer ejemplar de su nueva novela, Llevará tu nombre. «Estuve pidiéndole a Dios que diera tiempo para que el libro estuviera impreso. Y el primer ejemplar que me llegó se lo llevé al hospital», ha contado con la voz quebrada. «Leyó hasta la página 152. Me dijo que le estaba gustando, que quería seguir, pero no mucho más. Era muy atlántico, le costaba expresar los sentimientos. Eso no quiere decir que no sintiera por dentro», ha añadido. Sonsoles ha confesado que le dio rabia que su padre no pudiera terminarlo, pero que ese gesto tan sencillo y emotivo ha quedado grabado para siempre en su memoria: «De la habitación del hospital me llevé el libro porque es el último libro que cogió».

Durante la entrevista, Sonsoles también ha compartido cómo las críticas al premio Planeta 2023, que recibió por Las hijas de la criada, afectaron a su padre. «Sé que sufrió con esto, porque en la literatura no ha sido mi comodín, en el periodismo sí, porque yo le llamaba 15 veces al día», reconoce. Este apoyo constante refleja la complicidad y cercanía que siempre mantuvo con Fernando Ónega, quien no solo fue su guía familiar, sino también su mentor profesional. «Le estoy conociendo ahora como profesional. Me he enterado de que compañeros de profesión, a los que admiro profundamente, lo llamaban para pedirle consejo. Para todos tuvo un minuto», ha dicho sobre esto.

A pesar del dolor, Sonsoles ha encontrado fuerza en los recuerdos y en la memoria de su padre. «Oía a mi padre que me decía: ‘¿Qué haces en casa? ¿Puedes irte a trabajar ya?’», ha confesado. Cada recuerdo, cada palabra de aliento de amigos y compañeros, cada gesto de apoyo, ha sido un bálsamo que, aunque no devuelve a su padre, le ayuda a sobrellevar su ausencia.