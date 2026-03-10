Ni rojo ni granate: éste es el color de pintalabios favorito de las mujeres elegantes que va a triunfar esta primavera

Este es el color de este pintalabios favorito de las mujeres elegantes es uno de los que triunfará esta primavera. Un buen básico que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Este pequeño detalle puede elevar cualquier look hasta una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará algunos elementos esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conseguir un básico.

Es hora de apostar por algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que podría acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada elemento puede acabar siendo lo que aporte un toque especial a nuestros looks. Un color de labios que puede acabar generando un plus de buenas sensaciones. Un rojo o un granate siempre acabarán siendo los básicos que nunca fallan y que pueden convertirse en los básicos que nos dan algunas alegrías inesperadas, toma nota del tono favorito de las mujeres elegantes esta primavera.

Ni granate ni rojo

Hay colores de labios que siempre acabarán siendo parecidos y clásicos, por lo que, quizás tocará empezar a tener en mente algunos detalles que quizás hasta el momento no sabíamos que teníamos que usar en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

El clásico que nunca falla puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo lo que le dará a cualquier look el toque final. Un detalle de maquillaje que puede convertirse en la antesala de algo más que puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones.

Estaremos pendientes de un clásico que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial en estos días en los que puede acabar siendo esencial. Un elemento que puede acabar siendo esencial en estos días.

Un buen pintalabios, puede cambiar por completo cualquier look que tenemos por delante y que puede acabar siendo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con ciertas peculiaridades que nos darán esta novedad importante que le dará un estilo realmente sorprendente, los expertos no dudan en darnos el color de la temporada.

Los expertos de Primor nos explican que: «Lo primero que vamos a ver es que dentro de la paleta cromática de los labiales tendencia en 2026 hay colores que apuestan por la sencillez pero también otros que van un poco más allá para deleitar a las más atrevidas. Los tonos nude como el beige, el melocotón o el rosado siguen siendo un must para las que prefieren no llamar mucho la atención. Sin embargo, este año nos sorprende con subtonos más ricos y que sientan bien a todo tipo de pieles. Si eres de las que te sientes como una diva con unos buenos labios rojos o destacando esta parte tan femenina y sensual del rostro, estás de enhorabuena. Y es que este 2026 nos sorprenderán los rojos reinterpretados. Esto significa que veremos matices de colores como el vino, el cereza o el frambuesa para aportar ese toque elegante sin resultar excesivos. También veremos tonos marrones más oscuros que irán desde el cacao hasta el terracota y serán protagonistas de estilos de maquillaje y looks monocromáticos, para las más innovadoras».

Siguiendo con la misma explicación: «Por otro lado vamos a ver cuál será la tendencia en cuestión de texturas, aunque ya adelantamos que este año pone el acento en la comodidad y el confort. Esto significa que las fórmulas tradicionales traerán una vuelta de tuerca con texturas ligeras, hidratantes y de larga duración. Una combinación que a las amantes de los labiales nos vuelve locas y que nos siempre es fácil de encontrar. Y es que todas las que pertenecemos a esta tribu, sabemos que si bien a veces encontramos un labial ecológico con fórmula natural e hidratante irresistible, pocas veces es duradero. Este año destacarán los bálsamos con color hechos con ingredientes nutritivos como ácido hialurónico, manteca de karité o aceites vegetales. Algunos ya los estábamos viendo y seguro que las casas mejoran aún más las fórmulas. Por otro lado, también seguiremos viendo los labiales líquidos ultrafinos que evitan la sensación pesada y la resequedad de algunas fórmulas de larga duración».

Puedes apostar por este tipo de tonos y de texturas que acabarán de darle a tu look y estilo el toque adecuado. Olvida el rojo y apuesta por el rosa y el marrón, son colores que seguro que te aportarán el toque extra de alegría que necesitas.