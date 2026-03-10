Parece de lujo pero es de H&M: la chaqueta primaveral favorita de las francesas que está arrasando en España

La chaqueta primaveral favorita de las francesas que está arrasando en España, parece de lujo, pero es de H&M. Es hora de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser claves y que, sin duda alguna puede ser lo que nos afectará de lleno. Es hora de apostar por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo esencial. En estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Por lo que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Es momento de poner algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Por lo que, quizás, hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Una prenda de lujo, puede costarnos menos de lo que nos imaginaríamos. La marca de bajo coste que ha creado la chaqueta de primavera favorita de las francesas está arrasando en España. Un buen básico para esta temporada.

Es de H&M, pero parece de lujo

El lujo silencioso es cada vez más buscado. Estaremos muy pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunos elementos que pueden darnos un toque especial, sobre todo, si tenemos en mente este tipo de detalles claves.

Es hora de poner en marcha una ropa de temporada que puede acabar siendo lo que nos dará un cambio que puede acabar siendo lo que nos hará buscar las mejores opciones posibles. En este tipo de elementos que tienen un sello propio y nos trasladarán a otra época.

Estaremos ante un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave en estos días.

La chaqueta primaveral favorita de las francesas que está arrasando esta primavera

Esta primavera no puedes dejar escapar la idea de buscar un tipo de chaqueta que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Un tipo de detalle que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

El crochet es un tipo de detalle que, sin duda alguna, parece hecho a mano. Un detalle que denota que estamos ante un detalle que puede ser esencial. Por lo que, quizás, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en estos días en los que cada elemento ese esencial.

La historia de este material nos hará descubrir lo mejor de un tipo de prenda que puede ser esencial. Los expertos de Javihook nos explican la historia de este tipo de tejido tan especial: «Si lo observamos desde una perspectiva que no sea personal, el crochet tiene una historia llena de aristas. De hecho, no existe una visión única y exacta de sus orígenes, y ha ido mutando junto con la evolución de los tiempos. Son varias las teorías que intentan explicar la aparición del tejido a crochet. Por los vestigios hallados por el administrador colonial y antropólogo Walter Edmund Roth en Guayana en 1916, algunos lo sitúan en Sudamérica, hace unos 12 mil años. La investigadora y escritora danesa Lis Paludan, al igual que otros historiadores, suman a la anterior otras teorías. La primera sitúa el origen del crochet en Arabia. Desde ahí se habría trasladado al Tíbet y España, para llegar al resto de Europa a través de las rutas comerciales de la época. En segundo lugar, existen versiones que apuntan a China, dado el descubrimiento de muñecos tridimensionales realizados con la técnica».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo que sí está claro es que la visón actual del crochet parte concretamente en el siglo XVI en Europa, de acuerdo a evidencias encontradas en Francia («encaje de ganchillo») e Inglaterra («encaje de cadena»). Las deducciones apuntan a que llegó a occidente como la mayoría de los aportes orientales: a través de la ruta de la seda. En 1824 la revista alemana Penélope habría publicado los primeros patrones de los que se tiene noticia. Unos 20 años después, mademoiselle Eléonore Riego de la Branchardière se corona como la creadora del crochet irlandés y la responsable de su triunfo en las más altas esferas a partir del diseño de sus patrones. En 1846 publicó el primer libro de crochet moderno, al que siguieron varios otros de su autoría. La diseñadora y escritora se transformó entonces en inspiración para cientos de mujeres que aprendieron la técnica, la convirtieron en fuente de ingresos y masificaron su uso en prendas y accesorios».

Una chaqueta que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días, un buen básico para el día a día que cuesta sólo 59 euros.