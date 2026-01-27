Mar Flores y Carlo Costanzia han demostrado gracias a su paso por DecoMasters que su relación está mejor que nunca. De ese modo, madre e hijo zanjan meses repletos de especulaciones en los que se ha puesto en duda cómo se llevan realmente. Sobre todo, a raíz de la publicación de las memorias de la modelo, Mar en calma.

Durante estos meses que han durado el concurso, tanto Mar como Carlo se han mostrado en toda su esencia. De hecho, Costanzia sorprendía al definir a su madre: «Es como tener una hermana mayor», comentaba al respecto. «Creo que además no tenemos mucha diferencia de edad en ese sentido. Y siempre hemos podido un poco salir a tomarnos una copa, bailar… Bailábamos muchos», se ha sincerado al respecto.

Mar Flores y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Mar Flores y Carlo Costanzia, más unidos que nunca en DecoMasters

Y no solo eso, sino que el novio de Alejandra Rubio asegura sentirse muy orgulloso del gran parecido que comparte con ella. «Sí, la verdad que soy un clon», sostiene. Mientras que Flores se muestra realmente ilusionada por poder pasar más tiempo con su primogénito. «A mí me hace mucha ilusión por recuperar tiempo juntos. Nos vemos poco, hemos viajado mucho, que yo he tenido que trabajar cuando él era pequeño y que aquí vamos a estar, ojalá mucho», explica en el programa.

A lo que Carlo procura restarle importancia asegurando que ambos son muy jóvenes todavía y les queda mucho tiempo por delante. Y lo cierto es que las extenuantes jornadas de grabación han dado pie a todo tipo de comentarios, sobre todo en lo referente al comportamiento de madre e hijo detrás de cámaras. Y es que hubo quien llegó a insinuar que se limitaban a interactuar frente a las cámaras, mientras que después Costanzia se encerraba en su camerino y procuraba evitar por completo a Mar, quien sí se relacionaba con el resto de compañeros.

Carlo Costanzia y Mar Flores. (Foto: Gtres)

A esto se suma la polémica imagen familiar que protagonizaban con Carlo Costanzia padre durante el 60 cumpleaños de Terelu Campos. Algo que ya habrían dejado en el pasado. De hecho, Flores asegura sentirse realmente orgullosa de la fuerza y la actitud que ha mostrado su hijo en el programa. «La verdad que estoy como medio emocionada porque estás, como con una fuerza en esto que yo, a veces, la verdad, me siento muy orgullosa», le ha dicho.

Alejandra Rubio. (Foto: Gtres)

Alejandra Rubio opina sobre el estreno de Carlo en televisión

Ante esta imagen de unidad, Alejandra Rubio, novia de Carlo, no ha podido evitar opinar sobre cómo ha visto a su chico y a su suegra durante su estreno televisivo. Los reporteros han pillado a la joven justo cuando salía de casa, y ella no ha dudado en aplaudir el concurso de su novio. «Muy bien, le he visto muy bien», ha respondido escueta». Además, deja claro que le parece «un super decorador».