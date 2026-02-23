Andrés devuelve al rey Harald la condecoración más importante de Noruega

Las consecuencias del escándalo que rodea al hermano del rey Carlos III por su vinculación con Jeffrey Epstein van más allá del Reino Unido. Además de la retirada de todos los títulos y honores en su país natal, ahora ha trascendido que el ex duque de York ha devuelto formalmente una de las condecoraciones que le otorgó el rey Harald de Noruega. Se trata de la Gran Cruz de la Real Orden Noruega de San Olav, una de las distinciones más prestigiosas del país nórdico.

Hace unos días, la casa real noruega reveló que el nombre del hermano de Carlos III ya no aparece en los registros oficiales de la orden. Según han confirmado, ha sido él quien ha tomado la decisión personal de devolver las insignias que le entregó en 1988 el padre del actual monarca, el rey Olav V.

Andrés Mountbatten-Windsor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Instituida en agosto 1847 por el rey Óscar I de Suecia y Noruega, esta orden es la más prestigiosa de Noruega. Lleva el nombre de San Olav II (Olav Haraldsson, rey 1015-1028), mártir cristiano y patrón de Noruega, muerto en la batalla de Stiklestad y canonizado en 1031. Se otorga como recompensa por servicios distinguidos a Noruega y a la humanidad, unos valores que en la situación actual del hermano del rey Carlos III están en claro conflicto.

Medios noruegos han informado de que el departamento de prensa del Palacio Real ha confirmado que el ex duque de York ya no posee la orden y que la ha devuelto. Lo que no han revelado es cuándo se produjo este retorno y si fue cuando le despojaron de los títulos en el Reino Unido o a raíz de los últimos acontecimientos. No obstante, la noticia, al igual que todo lo que está ocurriendo con el hijo predilecto de la Reina Isabel II, ha generado un gran revuelo.

El rey Harald de Noruega con el príncipe Haakon. (Foto: Gtres)

Aunque los motivos por los que Andrés ha devuelto la condecoración pueden resultar obvios, lo cierto es que por el momento fuentes oficiales no han dado más detalles y han apuntado a la confidencialidad que rige este tipo de reconocimientos.

La relación de los Windsor con Noruega

Más allá de los vínculos institucionales, la familia real de Noruega está directamente emparentada con los Windsor a través de varios antepasados, entre los que se encuentra la reina Victoria. La monarca fue artífice de una inteligente política de alianzas a través de matrimonios que provocó que se la conociera como la abuela de Europa. Gracias a ella, la mayoría de las familias reales del continente tienen vínculos familiares y antepasados en común.

Orden de San Olav. (Foto: Casa Real de Noruega)

Además de Andrés, tanto el rey Carlos III como otros miembros de la familia real tienen la Orden de San Olav. El monarca posee la Gran Cruz con Collar de la Real Orden de San Olav y los duques de Gloucester y de Kent también la tienen.