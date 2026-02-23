Las lágrimas de Kate Middleton, protagonistas de su presencia en los BAFTA: el motivo

Pocos días después del arresto de Andrés Mountbatten-Windsor, los príncipes de Gales han retomado su agenda conjunta. Sonrientes y tranquilos, Kate Middleton y el príncipe Guillermo no han faltado a su cita anual con la Academia Británica de Cine y Televisión, de la que el heredero es presidente de honor. La pareja ha sido la gran protagonista en una nueva edición de los Premios BAFTA que se ha celebrado en el Royal Festival Hall de la capital británica. Una edición en la que Una batalla tras otra se ha llevado el galardón a mejor película y Hamnet a mejor película británica. Un filme del que, por cierto, han hablado los príncipes de Gales.

La película de Chloe Zao optaba a 11 premios, de los cuales consiguió dos. A su llegada a la ceremonia, la princesa de Gales dijo que la había podido ver justo la noche anterior a la gala y entonces Guillermo comentó que su esposa se quedó en un mar de lágrimas tras verla. De hecho, aunque Kate Middleton ya la ha visto, el hijo mayor del rey Carlos III ha reconocido que todavía no ha podido sentarse para disfrutar del filme. «Necesito estar tranquilo y ahora mismo no lo estoy. Lo haré más adelante», declaró el heredero.

Los príncipes de Gales en los Premios BAFTA. (Foto: Gtres)

Hamnet es un drama histórico centrado en la figura de Agnes Hathaway, la esposa de William Shakespeare, y en cómo la muerte de su hijo de 11 años, Hamnet, destroza a la familia y acaba transformándose en el germen de la obra Hamlet, uno de los dramas más importantes del autor británico.

Un momento de tensiones

Unas palabras que tienen mucho sentido si se tiene en cuenta la delicada situación que está atravesando la familia real en estos momentos. A pesar de que tanto los príncipes de Gales como los reyes y otros miembros de la familia han mantenido sus agendas sin cambios y están plenamente comprometidos con sus compromisos, la detención de Andrés Mountbatten-Windsor y el avance de las investigaciones policiales ha generado un ambiente de tensiones.

El hijo predilecto de la Reina Isabel II fue arrestado el pasado 19 de febrero, día en el que cumplía 66 años. Andrés permaneció casi 12 horas en comisaría, pero fue finalmente puesto en libertad. Ha sido el primer miembro de la realeza británica detenido en la historia moderna. El hermano del monarca podría ir a prisión si finalmente es acusado y declarado culpable, lo que supondría un fuerte varapalo para la institución.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cameron Walker (@camerondlwalker)

Tanto el príncipe Eduardo como los propios príncipes de Gales han expresado su máximo respeto y solidaridad hacia las víctimas de Epstein y su preocupación por las últimas revelaciones relacionadas con el caso. Por su parte, el rey ha sido tajante con la situación de su hermano y ha mostrado su intención de colaborar al máximo con la policía. No obstante, de momento no se han tomado nuevas acciones contra el ex duque de York, que continúa residiendo en una casa propiedad del monarca en los terrenos de Sandringham.