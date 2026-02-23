Leire Martínez se cubre de gloria: opina sobre ETA y jura contra ‘La Oreja de Van Gogh’
Leire Martínez ha presentado su primer álbum en solitario
La incoherencia de la artista tras pronunciarse sobre 'La Oreja de Van Gogh'
Leire Martínez se ha subido al escenario de La Riviera para presentar a su público su nuevo álbum, Historias de aquella niña. La expectación era máxima por este concierto y, como era de esperar, se ha referido a La Oreja de Van Gogh pese a que ha prometido no volver a hacerlo. Durante toda su promoción en distintos medios, la cantante no ha dudado en responder a preguntas sobre la ex banda de pop de la que formó parte durante casi 20 años y que le dio a conocer. Sin embargo, en una semana en la que se ha convertido en diana de críticas por desvelar su ideología política y opinar sobre ETA, la del País Vasco ha vuelto a mencionarles en su última aparición.
Leire Martínez jura no volver a hablar sobre La Oreja de Van Gogh
«Quería haber leído un titular, me apetece empezar con una reflexión. Esta semana he tenido una promo increíble. Vaya por delante la convocatoria de medio tan grande, el interés», comenzaba diciendo ante su público.
Desde su salida de LODVG, uno de los aspectos ha interesado de Leire ha sido su abrupta separación con sus ex compañeros. Por ello, los medios han querido conocer su opinión y la artista, libremente, ha contestado. Sin embargo, ha optado en esta aparición por destacar que es conocida por su música y no por haber pertenecido al icónico grupo: «Quería poner un titular que dice algo así como: Amaia ha compuesto las canciones y yo las voy a cantar. No sé a vosotros, pero este titular me resulta cuanto menos tendencioso. No contesté eso en ningún momento y no comprendo que se pretende. Bueno sí y no me gusta. Como soy de las que creen que las cosas se cambian desde dentro, pero creo que somos personas y somos personas actuar de una determinada manera o de otra».
Ha sido entonces cuando ha jurado no volver a mencionarles: «Hoy, aquí y ahora, pongo a Dios por testigo que no voy a volver a contestar ni una sola pregunta sobre La Oreja de Van Gogh. Si no se va a respetar lo que yo he dicho, no voy a dar pie a titulares».
Su inclinación política
Leire ha vuelto a ser protagonista esta semana y no solo por presentar su primer disco en solitario. Durante su promo, la artista se sentó en los micrófonos de Cadena SER, donde se pronunció sobre la memoria histórica: «La historia nos lo ha demostrado: no podemos olvidar esas cosas porque ocurre lo que está pasando ahora».
Sobre las confrontaciones en el Congreso de los Diputados y en el Senado por la continuidad de ETA en algunos partidos políticos, Martínez ha dicho que el grupo terrorista es solo una falacia de la derecha. «Lo que más me aterra es saber que todo es fruto de una estrategia política: genera ruido que ni siquiera es real. Saben que no es real ese miedo, pero les da igual. La estrategia, la desinformación para ensuciar y volver loca a la gente es lo que me parece peligroso. Es lo que hace el trumpismo. Y veo que lo consiguen y hay gente que les cree».
Finalmente, la cantante dijo que se posicionaba a favor de la izquierda: «Ahora veo algo en la izquierda… Pero este patio de colegio del y tu más, de callar al de enfrente con una miseria peor que la que te están lanzando ahí… Es terrible. Y que no hagamos nada. Veo que la gente está anestesiada. Y me aterra. Permitimos que eso esté pasando».