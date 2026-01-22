Leire Martínez ha roto su silencio después de que saliera a la luz el verdadero motivo de su abrupta y polémica salida de La Oreja de Van Gogh. Pese a las conspiraciones sobre las razones de esta decisión unilateral de los músicos del grupo, ahora se ha puesto sobre la mesa que se planteó que tanto Leire como Amaia Montero se subieran juntas al escenario para interpretar las canciones más conocidas de la banda. Sin embargo, se ha apuntado en las últimas horas fue la actual vocalista la que se negó a ello y la que puso al resto de componentes en la tesitura de tener que elegir entre las dos.

Leire Martínez rompe su silencio

La intérprete de Mi nombre ha aparecido en la presentación de los premios Cadena Dial donde ha podido esclarecer su última polémica con Amaia Montero. Tras destaparse que Leire planteó cantar con la actual vocalista del grupo de pop, la artista ha negado la mayor y ha desmentido que ella quisiera cantar con Amaia. Además, ha deslizado que ese no fue el motivo de su salida de LODVG: «Esa es mentira, a mi no se me propuso nada de eso».

Leire Martínez en la presentación de los premios de Cadena Dial. (Foto: Gtres)

Las dos voces del pop español, protagonistas del debate

La aparición de Amaia Montero en el concierto de Karol G en 2024 supuso no solo huracán mediático, sino también en las decisiones internas de la banda. Entonces, Leire Martínez mantuvo la calma no vio peligrar su puesto en el grupo -pese a que desde el primer momento se barajó el regreso de la primera vocalista a LODVG-.

Solo meses después, el grupo lanzaba un comunicado en redes sociales en el que anunciaban la salida in extremis de Martínez explicando que sus caminos se separaban al tener una visión de futuro distinta del grupo musical. Una carta pública que molestó mucho a Leire, que aseguró que se trataba de una decisión no consensuada y unilateral.

Amaia Montero y Leire Martínez en un concierto. (Foto: Gtres)

Desde entonces, se abrió una gran incógnita. ¿Regresaría Amaia a los escenarios con sus ex compañeros? Durante un año esta pregunta ha estado presente entre los clubs de fans de LODVG que no se cerraban a la posibilidad de que Montero volviera a la banda, como así fue.

Fue a finales del pasado 2025 cuando, a través de un comunicado en redes sociales, Amaia Montero desveló que regresaba con el resto de integrantes de LODVG. Y no solo eso, sino que harían una gira por distintas ciudades de España. Una noticia que dividió al país, que ha tenido sentimientos encontrados. Por una parte, siempre se esperó el regreso de Amaia y, por otra, los fans del grupo apuntaron que no se habían tomado las decisiones acertadas ya que Martínez había formado parte de la banda durante mucho más tiempo.

Sin embargo, y pese a las polémicas, el éxito ha sido innegable en la venta de entradas de la gira de LODVG, ya que vendieron solo 100.000 tickets en tan solo una hora, lo que obligó al grupo y a su compañía a ampliar fechas.