Ya han pasado unas semanas desde que Amaia Montero anunció que iba a volver a La oreja de Van Gogh. La banda llegó a lo más alto gracias a la vocalista, pero no hay que olvidar el duro trabajo que llevaron a cabo Xabier San Martín, Álvaro Fuertes, Haritz Garde y Pablo Benegas. Después del adiós de Amaia, el grupo pensó que la mejor artista para sustituirla era Leire Martínez, quien nunca terminó de encajar en el equipo por diferentes motivos. Ella se esforzó para no tener problemas con nadie, aunque hay gente que no le ha puesto el camino fácil y ahora la verdad ha visto la luz.

Después de muchos años dedicándose en cuerpo y alma a la banda, Leire Martínez confirmó que ya no formaba parte del equipo. La oreja de Van Gogh emitió un comunicado en el que dejaba claro que la vocalista iba a emprender una aventura en solitario, pero ¿por qué? Tras meses y meses de especulaciones, la verdad ha visto la luz gracias a la investigación de un conocido diario.

El origen del conflicto

Este conflicto se remonta al 21 de julio de 2024, fecha que nadie olvidará porque fue el día en el que reapareció Amaia Montero después de decir adiós a los escenarios. Ella misma reconoció que llegó a pensar que nunca iba a volver, pero Karol G le ofreció cantar con ella en el estadio Santiago Bernabéu y entonaron juntas Rosas, una mítica canción de La oreja de Van Gogh. Esto hizo que muchos fans se movilizasen para pedirle al grupo que volviese.

Amaia Montero y Karol G. (Foto: Instagram)

Los mencionados artistas se pusieron en contacto con Amaia Montero y le ofrecieron hacer una gira especial. Según informa LOC, ella se negó a compartir escenario con Leire Martínez y la banda le apoyó, así que la vocalista no tuvo más remedio que modificar su hoja de ruta y abandonar el grupo.

Leire Martínez ha tenido un comportamiento muy elegante durante todo este tiempo, de hecho, nunca ha hablado mal ni de Amaia Montero ni de La oreja de Van Gogh. Ha continuado su camino y se ha convertido en una estrella independiente. Es más, Mi nombre, su primera canción en solitario, se ha posicionado en lo más alto y es un himno para mucha gente.

El futuro de Amaia Montero

Amaia Montero con el rostro serio. (Foto: Gtres)

La oreja de Van Gogh proclamó el regreso de Amaia Montero por todo lo alto. «Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?», expresaron en un comunicado. «La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Pronto os contaremos detalles».

En contra de lo que estaba previsto, Amaia Montero ha recibido muchas críticas. El tema que ha sacado junto a sus compañeros, Todos bailamos la misma canción, se ha quedado corto para algunos fans. Por otro lado, el vídeo que ha publicado entonando sus antiguas canciones ha decepcionado a más de uno porque desafina en varios momentos.