Amaia Montero vuelve a tocar fondo: de la guerra personal con Pablo Benegas a sus movimientos en la red

El pasado mes de octubre, justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, La Oreja de Van Gogh anunció el esperado regreso de la cantante Amaia Montero a la banda. Como no podía ser de otra manera, la noticia provocó un enorme revuelo. Un revuelo que se aumentó cuando pocos días después se confirmaba que el guitarrista Pablo Benegas ya no formaría parte del grupo. Desde entonces, el motivo de su salida ha permanecido envuelto en un auténtico misterio, pero, sin embargo, ahora ha salido a la luz en un momento en el que podría decirse que Amaia ha vuelto a tocar fondo.

Pablo Benegas en contra de Amaia Montero

Ha sido el periodista David Insua el encargado de desvelar que Pablo Benegas, miembro fundador del grupo, se mostró reacio al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, algo por lo que decidió separarse de la banda. «En el momento en el que se plantea la vuelta de ella a la formación, él, que siente adoración por ella y no tiene nada personal en contra, decide ponerse en contra de esa vuelta para primar el bienestar de Amaia», comienza a contar en el programa El Despertador de RNE.

Añadía que Pablo no veía a Amaia en condiciones de asumir ni todos los compromisos de la agenda de la banda ni el nivel de exigencia que se pedía para ellos, como una gira extensa que está a punto de comenzar. Sin embargo, el resto de miembros no compartían su punto de vista y decidieron continuar con la decisión. «La respuesta que recibe no es la mejor y él decide simplemente dar un paso atrás y no participar en algo que considera que no es del todo bueno para ella. Esta es la situación por la que él no está en la formación», concluía Insua.

El polémico primer ensayo antes de la gira

A estas últimas informaciones que han vuelto a poner en el disparadero a Amaia Montero se suman las críticas que no ha parado de recibir (por la calidad de su voz) en el primer ensayo de la banda de cara a la gira que comenzará el próximo 9 de mayo. La artista ha compartido en su Instagram un vídeo en el que aparece interpretando la canción Muñeca de trapo con una voz que no ha conseguido cautivar al público. Tanto es así, que las críticas al respecto no se han hecho esperar.

«No diré nada negativo, el vídeo se explica solo», «¿Para esto echaron a Leire?», «De voz anda escasita», «Suena fatal, se mire por donde se mire», «A este paso, Van Gogh se corta la otra oreja», «He visto cabras berrear mejor», escribían algunos de los internautas.

Ajena a las críticas

A pesar de que está en el punto de mira, Amaia ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales para dejar más que claro que no le tiene miedo a nada. Lo ha hecho a través de una fotografía de sus ojos en blanco y negro, los cuales ha compartido también en sus historias de Instagram con una melodía de fondo en el que se escuchan las olas del mar. Un ritmo que suele ser sinónimo de tranquilidad y tiempo en calma.

Por ahora, Amaia no se ha pronunciado ni de las críticas recibidas ni de su actual relación con Pablo Benegas.