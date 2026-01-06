Después de meses de misterio y de especulaciones, el pasado mes de octubre La Oreja de Van Gogh confirmó oficialmente el regreso de Amaia Montero un año después de la salida de Leire Martínez del grupo. Una vuelta muy esperada, más de tres lustros después de que abandonara la formación y que ha llenado de ilusión a una buena parte de los seguidores del grupo. Sobre todo, a aquellos que llevan tras sus pasos desde sus comienzos y que han sido testigos de su evolución.

Coincidiendo con el final de 2025 y el comienzo de 2026, el grupo presentó su nuevo sencillo, Todos estamos bailando la misma canción. Lo hizo con una actuación desde el Palacio de Miramar, en la que Amaia Montero acaparó todas las miradas, sobre todo, por el particular estilismo que escogió para la ocasión.

La vocalista llevó una especie de mono de color blanco sobre el cual lució una gran capa confeccionada en un tejido esponjoso que se convirtió rápidamente en objeto de comentarios en las redes sociales. El conjunto, obra de la diseñadora donostiarra Isabel Zapardiez, fue concebida como un diseño escultórico y asociado a la idea de renacimiento artístico. No obstante, muchos usuarios en las rede sociales compararon el abrigo-capa con un edredón y criticaron también la interpretación de Amaia.

La artista se tomó con humor los comentarios y no dudó en publicar en su perfil una fotografía en la que aparecía en la cama en pijama, pero con el abrigo puesto. “Un edredón, a mi manera”, escribió Montero junto a varios emoticonos de corazones.

El detalle de sus compañeros

Ahora, varios días después de la polémica y aprovechando la celebración del día de Reyes, sus compañeros han querido tener un pequeño detalle con ella. Desde el grupo han publicado una nueva fotografía de Amaia Montero con el controvertido diseño y han escrito un emotivo mensaje.

«Ésta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas», han escrito al comienzo de su mensaje, en el que aseguran que, si de verdad se quiere sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírse sin darte cuenta, es necesario pasar un rato con ella.

Sus compañeros describen a Amaia Montero como una persona muy cabezota, con un carácter complicado, pero con un corazón gigante. «Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo. Te queremos mucho, Amaia Montero Saldias», han sentenciado.

Unas palabras a las que la vocalista ha respondido con un comentario en la misma publicación. «Nunca te rindas. Te abrazo muy fuerte», ha escrito Amaia Montero, que también ha compartido el post en su cuenta oficial.