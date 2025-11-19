Leire Martínez sorprende cantando por La Oreja de Van Gogh en una fiesta: ¿puede hacerlo?

El pasado martes 18 de noviembre, Madrid reunió a una larga lista de influencers para celebrar, un año más, la esperada fiesta navideña de GHD, la prestigiosa firma británica de productos de peluquería profesionales. El hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, ubicado en pleno paseo de la Castellana, se convirtió en el escenario perfecto para acoger uno de los eventos sociales más esperados de la temporada, marcado por el glamour y las tendencias capilares. La velada, además de contar con la presencia de celebrities y profesionales del sector, también dio cita a Leire Martínez, quien tenía la función de poner ritmo al acto con su repertorio musical, el cual, tras su salida de La Oreja de Van Gogh, se encuentra en el punto de mira.

Tal y como se ha podido ver en las redes sociales de algunas de las creadoras de contenido que estuvieron presentes, como es el caso de María Pombo o Anita Matamoros, la cantante interpretó los míticos temas de La Playa y Rosas, pertenecientes a la conocida banda musical de la que formó parte. Un gesto que, como no podía ser de otra manera, ha despertado la curiosidad sobre si legalmente, Leire puede seguir cantando estas canciones pese a no formar parte ya del grupo. Y la respuesta es clara: sí.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ghdspain (@ghdspain)

En una entrevista que ofreció a El País, Leire anunció que continuaría cantando temas de La Oreja de Van Gogh en sus próximos compromisos profesionales porque durante su etapa en el grupo «hizo suya todas sus canciones» y consideraba que se había ganado el «poder seguir cantándolas». Y lo cierto es que no existe ningún obstáculo legal que se lo impida.

En España, un cantante no puede interpretar un tema de un compañero de profesión sin su permiso previo debido a los derechos de autor. Para ello debe obtener una licencia o autorización del titular de los derechos de la misma. Sin embargo, en el caso de Leire, no es necesario que siga este procedimiento, puesto que ella está registrada como autora o coautora de los temas de La Oreja de Van Gogh. Pasa lo mismo con Amaia Montero, que tras regresar a la banda, también podrá interpretar tanto las canciones antiguas como las que se compusieron en su ausencia cuando Leire era la vocalista, ya que son creaciones del grupo y figurará también como autora de cada obra.

Leire Martínez en un concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

Los próximos conciertos de Leire Martínez en solitario

Después de su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh, Leire no se ha dado por vencida y ha decidido continuar con su carrera en solitario. Aunque tiene la ley de su lado para cantar algunos temas de la banda, la artista también interpretará música nueva que está lanzando y que promete que marcará un antes y un después en su trayectoria. Tal y como se puede ver en su propia página web, tiene una gira preparada para 2026 en la que visitará ciudades como Madrid, Bilbao, Lleida, Barcelona, Sevilla, Torrevieja y Castellón, siendo estos tres últimos parte del cartel de diferentes festivales.