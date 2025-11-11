"Hasta te echan": el dardo viral de Leire Martínez a ‘La Oreja de Van Gogh’

Leire Martínez ha lanzado todo un dardo a La Oreja de Van Gogh. La artista ha aprovechado su papel protagonista en Operación Triunfo como miembro del jurado para hablar sobre su inesperada salida de la banda de pop. La artista, que ha estado en el punto de mira en las últimas semanas tras el regreso de Amaia Montero al grupo, no ha dudado en mandarles un recadito sobre su despido.

El dardo de Leire Martínez a LODVG

La abrupta salida de Leire del grupo en el que estuvo casi dos décadas como vocalista dio mucho de qué hablar cuando LODVG emitió el comunicado de su separación. «La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo», dijeron. Una carta que sorprendió a la propia Martínez, que dijo que era desconocedora de esta decisión in extremis.

Aunque en un comienzo la cantante optó por el silencio, con el paso del tiempo se ha visto con la confianza de contar qué ocurrió tras su amarga salida del grupo. En las últimas horas y desde el plató de OT, la artista ha mandado un recadito a sus ex compañeros.

Ha sido Chenoa, presentadora del talent musical, la que hizo un comentario que hizo reaccionar a Leire. «Una cosa que sí que pasa en la vida, nos nominarán muchas veces a todo», dijo la ex de David Bisbal. Unas palabras que Martínez respondió de manera contundente. «Buf, hasta te echan, hasta te echan», respondía.

Una reflexión con la que claramente ha hecho referencia a LODVG, así como una respuesta que dejaba atónita a Chenoa, que no dudaba en contestar a su compañera de programa tras darse cuenta de la intención de sus palabras. «Qué reina, boom. Reina, ay que te como yo la cara. Di que sí», dijo la de Mallorca.

Amaia Montero borra del mapa a Leire

En este cruce de dardos, Amaia Montero también ha lanzado mensajes que dan a entender que siempre fue la protagonista del grupo, al ser la vocalista original del mismo. «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: juntos», dijo en un reciente post sobre su regreso a LODVG.

En esta publicación, la del País Vasco abría su corazón para contar los malos momentos que había atravesado en los últimos años y cómo acogía esta nueva oportunidad: «No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar».