Dani Martín declara su amor por Amaia Montero y lanza un dardo sin miramientos a Rosalía y Aitana

Dani Martín está viviendo un reverdecimiento imparable dentro del mundo de la música, pero también en la opinión pública nacional. Su último trabajo y su nueva gira -que ya cuelga el cartel de “todo vendido” en sus recitales- se enmarcan dentro de un momento personal en el que se ha despojado de todos sus miedos e inseguridades, ofreciendo una nueva imagen de sí mismo en la que su verdad se impone más allá de las opiniones ajenas, sean estas favorables o no. Así lo confirmaba el propio artista en su última aparición pública, durante una conocida gala de premios musicales: “Yo estoy en el mejor momento de mi vida, con casi 50 años y con esta cara de querubín que tengo, pues imagínate”.

En este giro de 180 grados, en el que cada una de sus palabras cobra un significado especial, y junto al gran calado que sigue generando entre sus fans y admiradores, Martín ha hecho dos declaraciones bomba en el marco de su despertar personal que están levantando ampollas en el universo fan español y también más allá de nuestras fronteras.

Dani Martín interpreta uno de sus temas en directo durante su nueva gira. (Foto: Gtres)

Han sido en relación con dos compañeras de profesión que están de plena actualidad en este momento. Una de ellas, Amaia Montero, con la que Dani mantuvo una estrecha relación en el pasado, y la otra, Rosalía, a quien -según muchos- el cantante habría lanzado una indirecta en favor de otro artista, Dani Fernández.

Así, en primer lugar, y en relación con Montero y su polémico regreso a La Oreja de Van Gogh, Dani se ha mojado sin tapujos: “Que vuelvan, para mí, es una felicidad y una ilusión, porque les quiero un montón a todos ellos de toda la vida, y si la gente a la que quieres está feliz, pues de puta madre también”.

Toda una declaración de amor a la banda, y en concreto a Amaia, dejando clara también su postura acerca de la tensión con Leire Martínez en medio de lo sucedido: “Yo soy de que la gente se quiera, se quiera mucho y se quiera de verdad”, expresaba.

La bomba a Rosalía y Aitana que ha calado en medio mundo

Lejos de quedarse ahí, estas palabras sobre la vuelta de LODVG solo eran el aperitivo de una declaración bomba del cantante madrileño. Tras recibir el premio al Mejor Artista en Directo y Mejor Canción durante la gala de premios de la que aún se sigue hablando, llegaba el momento que se ha convertido en fenómeno viral, generando todo tipo de reacciones.

Con el galardón en la mano, el intérprete de Son sueños hacía una reflexión sobre el mercado musical actual y mencionaba a artistas como Rosalía, Aitana y Ed Sheeran:

El cantante comparte una divertida aparición televisiva junto a Rosalía. (Foto: Gtres)

“En nuestro país es un placer tener a artistas como Rosalía, como Aitana, como Ed Sheeran… Pero para mí lo más importante es ver en el escenario a gente como Dani Fernández, que tienen ese ADN que me representa, que llevo dentro y que me da esperanza. Un aplauso para él”.

En un primer momento, las palabras de Martín fueron recibidas con aplausos, pero enseguida surgieron todo tipo de reacciones, tanto en los titulares de la prensa como en las redes sociales, donde muchos usuarios criticaron duramente su discurso por considerarlo un desliz hacia las artistas mencionadas.

El día que Dani Martín comparó a Rosalía con Los Beatles

Lo más curioso de las declaraciones del madrileño, que ahora parecen poner en duda el peso de artistas como Rosalía o Aitana, es que chocan con la opinión que él mismo expresó hace apenas unos meses. Durante su última visita al programa El Hormiguero 3.0 de Pablo Motos, Dani afirmó: “Con ella siempre está la pregunta: ¿y ahora qué va a hacer? Es como una especie de John Lennon en Los Beatles”. Y añadía: “Ella ya no va al single, ya no va a la radio, ya no sigue la corriente. Ha hecho un concepto, una movida, que creo que hay que escuchar completa”.

En pleno concierto, el artista madrileño alza la mano emocionado, mostrando su conexión con los fans. (Foto: Gtres)

Unas palabras que hoy resultan contradictorias con su último discurso, al menos en cuanto a la forma de comparar a la intérprete de Motomami con otros artistas de gran talento pero menor proyección internacional, como su tocayo Dani Fernández.