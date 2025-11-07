La música se viste de gala: Rosalía conquista la alfombra roja de LOS40 Music Awards
El Roig Arena de Valencia se vistió de gala para acoger los 'LOS40 Music Awards Santander 2025'
La alfombra roja reunió a los artistas más destacados del panorama nacional e internacional
Con el recinto lleno y un ambiente vibrante, los premios reafirmaron su posición como uno de los eventos musicales más influyentes del año
El Roig Arena de Valencia se ha convertido esta noche en el epicentro de la música, la moda y la emoción. Con el cartel de sold out desde hace semanas, los LOS40 Music Awards Santander 2025 han arrancado con una alfombra roja que ha vuelto a reunir a los rostros más influyentes del panorama nacional e internacional. La emoción se palpaba desde antes del inicio: una noche especial en la que la música, además de premiar el talento, también rinde homenaje a la solidaridad y al espíritu de una comunidad que supo levantarse tras la DANA que azotó la región en octubre de 2024.
El evento ha desplegado su habitual desfile de artistas, presentadores e invitados, con un preshow cargado de energía, glamour y muchas sonrisas. Los flashes no han dejado de brillar mientras las estrellas iban llegando al recinto valenciano, dispuestas a disfrutar de una velada que promete ser inolvidable. Desde las primeras horas de la tarde, los fans han abarrotado los alrededores del Roig Arena para recibir a sus ídolos entre aplausos, carteles y móviles en alto.
La alfombra roja ha vuelto a ser ese termómetro de estilo donde cada artista marca tendencia a su manera. Las apuestas más clásicas se han mezclado con propuestas vanguardistas, colores atrevidos y guiños a la estética pop y urbana que define a toda una generación. Sin importar el estilo o la firma, lo cierto es que esta edición ha confirmado que la moda sigue siendo una extensión del lenguaje musical: una forma de expresarse, de celebrar y de dejar huella ante los focos.
Entre los primeros en aparecer, los presentadores de la gala, Dani Moreno ‘El Gallo’, Cristina Boscá y Tony Aguilar, se han mostrado cómplices y radiantes, preparados para conducir una de las noches más esperadas del año. También se han dejado ver otros locutores y rostros de LOS40 como Cris Regatero, Óscar Martínez, David Álvarez, Karin Herrero, Félix Castillo o Fernandisco, que han sumado frescura y espíritu de equipo al ambiente previo al show.
Cris Regatero en ‘Los 40 Music Awards 2025’. (Foto: Gtres)
Por supuesto, los grandes protagonistas han sido los artistas nominados y actuaciones confirmadas que prometen llenar de ritmo el Roig Arena. Desde Aitana, con seis nominaciones y convertida en icono generacional, hasta Feid, máximo favorito con siete, pasando por Dani Fernández, Pablo Alborán, Rels B, Morat, Emilia, Ed Sheeran o Rosalía, la expectación era máxima por ver sus llegadas. Muchos de ellos, además, se preparan para subir al escenario en directo y regalar algunos de los momentos más comentados de la noche. Para la ocasión, la intérprete de Berghain lució un look vanguardista y teatral, muy en su línea de estilo arriesgado y rompedor.
Rosalía llevaba un top corto confeccionado con plumas o flecos negros, que aportaba textura y movimiento a la parte superior del conjunto, dejando al descubierto el abdomen y destacando su silueta tonificada. La prenda inferior era una falda voluminosa de tejido satinado negro, de corte amplio y con caída estructurada, que equilibraba la proporción del look con un aire dramático. El toque más impactante lo aportó el accesorio de gran tamaño en el rostro, unas gafas-visor con incrustaciones brillantes, que funcionaban casi como una pieza escultórica y añadieron un punto futurista y misterioso al conjunto.
Rosalía en ‘Los 40 Music Awards 2025’. (Foto: Gtres)
El evento también ha contado con la presencia de numerosos invitados del mundo del cine, la moda y las redes sociales. Belén Esteban, Karla Sofía Gascón, Lola Lolita, Plex, Chiara Ferragni o Martina Cariddi son solo algunos de los nombres que han aportado diversidad y glamour a una alfombra roja donde la música dialoga con la cultura pop en todas sus formas. La combinación de artistas, influencers y creadores de contenido convierte a estos premios en una cita total: un reflejo de la industria y del público que la sostiene.
Más allá del brillo y los focos, esta edición tiene un significado especial. LOS40 Music Awards Santander 2025 no solo celebran la excelencia musical, sino que también son un acto solidario, una forma de devolver a la comunidad valenciana un poco de esperanza y alegría tras los difíciles meses posteriores a la DANA. Es, sin duda, una gala donde la emoción se siente doblemente: por la música y por el mensaje de unión que la acompaña.
Con todo listo para una noche que promete emociones fuertes, actuaciones espectaculares y algún que otro momento para la historia, la alfombra roja de LOS40 Music Awards ha vuelto a demostrar por qué este evento se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural español.
Porque cuando la música suena y los focos se encienden, Valencia se convierte en el corazón del ritmo, el arte y la ilusión.
