El Roig Arena de Valencia se ha convertido esta noche en el epicentro de la música, la moda y la emoción. Con el cartel de sold out desde hace semanas, los LOS40 Music Awards Santander 2025 han arrancado con una alfombra roja que ha vuelto a reunir a los rostros más influyentes del panorama nacional e internacional. La emoción se palpaba desde antes del inicio: una noche especial en la que la música, además de premiar el talento, también rinde homenaje a la solidaridad y al espíritu de una comunidad que supo levantarse tras la DANA que azotó la región en octubre de 2024.

El evento ha desplegado su habitual desfile de artistas, presentadores e invitados, con un preshow cargado de energía, glamour y muchas sonrisas. Los flashes no han dejado de brillar mientras las estrellas iban llegando al recinto valenciano, dispuestas a disfrutar de una velada que promete ser inolvidable. Desde las primeras horas de la tarde, los fans han abarrotado los alrededores del Roig Arena para recibir a sus ídolos entre aplausos, carteles y móviles en alto.

La alfombra roja ha vuelto a ser ese termómetro de estilo donde cada artista marca tendencia a su manera. Las apuestas más clásicas se han mezclado con propuestas vanguardistas, colores atrevidos y guiños a la estética pop y urbana que define a toda una generación. Sin importar el estilo o la firma, lo cierto es que esta edición ha confirmado que la moda sigue siendo una extensión del lenguaje musical: una forma de expresarse, de celebrar y de dejar huella ante los focos.

Entre los primeros en aparecer, los presentadores de la gala, Dani Moreno ‘El Gallo’, Cristina Boscá y Tony Aguilar, se han mostrado cómplices y radiantes, preparados para conducir una de las noches más esperadas del año. También se han dejado ver otros locutores y rostros de LOS40 como Cris Regatero, Óscar Martínez, David Álvarez, Karin Herrero, Félix Castillo o Fernandisco, que han sumado frescura y espíritu de equipo al ambiente previo al show.

Cris Regatero en ‘Los 40 Music Awards 2025’. (Foto: Gtres)

Por supuesto, los grandes protagonistas han sido los artistas nominados y actuaciones confirmadas que prometen llenar de ritmo el Roig Arena. Desde Aitana, con seis nominaciones y convertida en icono generacional, hasta Feid, máximo favorito con siete, pasando por Dani Fernández, Pablo Alborán, Rels B, Morat, Emilia, Ed Sheeran o Rosalía, la expectación era máxima por ver sus llegadas. Muchos de ellos, además, se preparan para subir al escenario en directo y regalar algunos de los momentos más comentados de la noche. Para la ocasión, la intérprete de Berghain lució un look vanguardista y teatral, muy en su línea de estilo arriesgado y rompedor.

Rosalía llevaba un top corto confeccionado con plumas o flecos negros, que aportaba textura y movimiento a la parte superior del conjunto, dejando al descubierto el abdomen y destacando su silueta tonificada. La prenda inferior era una falda voluminosa de tejido satinado negro, de corte amplio y con caída estructurada, que equilibraba la proporción del look con un aire dramático. El toque más impactante lo aportó el accesorio de gran tamaño en el rostro, unas gafas-visor con incrustaciones brillantes, que funcionaban casi como una pieza escultórica y añadieron un punto futurista y misterioso al conjunto.

Rosalía en ‘Los 40 Music Awards 2025’. (Foto: Gtres)

El evento también ha contado con la presencia de numerosos invitados del mundo del cine, la moda y las redes sociales. Belén Esteban, Karla Sofía Gascón, Lola Lolita, Plex, Chiara Ferragni o Martina Cariddi son solo algunos de los nombres que han aportado diversidad y glamour a una alfombra roja donde la música dialoga con la cultura pop en todas sus formas. La combinación de artistas, influencers y creadores de contenido convierte a estos premios en una cita total: un reflejo de la industria y del público que la sostiene.

Más allá del brillo y los focos, esta edición tiene un significado especial. LOS40 Music Awards Santander 2025 no solo celebran la excelencia musical, sino que también son un acto solidario, una forma de devolver a la comunidad valenciana un poco de esperanza y alegría tras los difíciles meses posteriores a la DANA. Es, sin duda, una gala donde la emoción se siente doblemente: por la música y por el mensaje de unión que la acompaña.

Con todo listo para una noche que promete emociones fuertes, actuaciones espectaculares y algún que otro momento para la historia, la alfombra roja de LOS40 Music Awards ha vuelto a demostrar por qué este evento se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario cultural español.

Porque cuando la música suena y los focos se encienden, Valencia se convierte en el corazón del ritmo, el arte y la ilusión.

