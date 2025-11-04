Arranca el juicio contra Chiara Ferragni: así es la vida de la influencer, empañada por el Pandoro Gate

El día que tanto temía Chiara Ferragni ha llegado. La joven italiana ha acudido por primera vez al tribunal de Milán para declarar sobre el Pandoro Gate, el escándalo que sacudió los pilares de su idílica vida y por el que pesan sobre ella los delitos de estafa agravada y fraude por llevar a cabo campañas promocionales engañosas a través de las plataformas sociales. Unos movimientos efectuados aprovechando el tirón que tiene la it-girl entre la comunidad 2.0.

Todo se desencadenó en 2021, cuando la protagonista de estas líneas decidió poner a la venta bajo el nombre Chiara Ferragni Brand un dulce navideño muy típico de Italia llamado pandoro, que es un bollo con silueta de estrella que lanzó en colaboración con la empresa Balocco. Esta iniciativa tenía un trasfondo solidario, ya que la propia influencer trasladó a sus fans que lo recaudado gracias a las ventas sería donado a la caridad con el fin de contribuir con obras benéficas de su país. Pero todo explotó años después, cuando numerosas asociaciones sin ánimo de lucro con las que se había apalabrado la donación destaparon la gran mentira asegurando que no recibieron nada por su parte. La pregunta de todos ellos y de sus fans, que habían pagado en torno a 9 euros por el producto —el doble del precio que tiene el bizcocho en un supermercado—, era la misma: ¿Dónde estaba la elevada cantidad económica obtenida?

Chiara Ferragni en el tribunal de Milán. (Foto: Gtres)

En ese momento, cuando todo salió a la luz, comenzó la caída en picado de la italiana. La primera blogger de la era digital y la mujer que, de alguna manera, dio sentido a la palabra influencer, vio cómo sus ingresos disminuían, sus seguidores bajaban y las marcas se mostraban reticentes a colaborar con ella y contar con su perfil para campañas publicitarias. A esto se le añadió su fracaso amoroso y el descubrimiento de infidelidad continuada que su marido, Fedez, había llevado a cabo durante 6 años con la empresaria Angelica Montini. De la misma forma, su cuenta de Instagram entró en barrena, ya que el rapero, junto al que es madre de dos hijos —Leone y Vittoria—, le prohibió tajantemente tras la separación que mostrara a sus vástagos en redes, algo que afectó a su trabajo, ya que gran parte de sus posts se centraban en los menores y su público quería verlos. Desde entonces, les ha ocultado, aunque continúa atesorando más de 28 millones de miembros en su lista de followers.

El look de Chiara para defenderse

Para esta cita tan difícil, tal y como ella misma ha calificado, la creadora de contenido ha elegido un estilismo que envía varios mensajes. Se trata de un traje de dos piezas de color negro compuesto por un pantalón recto y una blazer estructurada. El clasicismo de la apuesta y la seriedad que evoca dejan entrever que Chiara se está tomando esto muy en serio y que la viste como una mujer ejecutiva, seria y entregada a la causa que la envuelve.

Chiara Ferragni en el tribunal de Milán. (Foto: Gtres)

De igual manera, para restar importancia y aportar ligereza y frescura, se ha decantado por una camisa blanca, impoluta, que ha defendido con un par de botones desabrochados, luciendo así, discretamente, el escote. Un outfit que ha completado con unos vertiginosos zapatos de tacón oscuros y un bolso en perfecta sintonía con el conjunto descrito. En lo relativo al maquillaje y la peluquería, ha optado por lucir su melena suelta y peinada con delicadas ondas al agua y un clean look que marcaba sus facciones y perfilaba sus labios en color nude.